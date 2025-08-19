Fajardo invita a Mega Expo Feria de Seguridad

FAJARDO – En un esfuerzo conjunto por fortalecer la preparación ciudadana ante la temporada de huracanes, el Municipio de Fajardo celebrará mañana, miércoles, 20 de agosto, la Mega Expo Feria de Seguridad: Prepárate para un Huracán, en el Coliseo Tomás Dones, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

El evento contará con la participación de agencias municipales, estatales, federales y organizaciones sin fines de lucro, todas unidas con un solo propósito: asegurar que cada ciudadano esté debidamente orientado y preparado antes, durante y después de un evento atmosférico.

“En Fajardo trabajamos con responsabilidad y compromiso para que cada familia cuente con las herramientas necesarias ante la amenaza de un huracán. La prevención y la educación son nuestra mayor defensa”, expresó el alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez. “Invitamos a toda la comunidad a que se dé cita con su familia. Este es un evento educativo, interactivo y muy necesario para nuestro bienestar colectivo”, añadió.

Durante la feria, los asistentes podrán participar de charlas educativas, orientaciones, exhibiciones interactivas y demostraciones de equipos de respuesta a emergencias. Además, podrán conocer de primera mano los recursos disponibles y cómo acceder a ellos en caso de una emergencia.

Entre las agencias que estarán participando se encuentran:

Departamento de Seguridad Pública

Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres

Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1

Policía de Puerto Rico

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

Emergencias Médicas de Puerto Rico

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y Policía Municipal de Fajardo

Comisión para la Seguridad en el Tránsito

Guardia Nacional de Puerto Rico

Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados

Departamento de Salud

Departamento de Familia

Departamento de Vivienda

A nivel federal, participarán agencias como:

FBI (Oficina Federal de Investigaciones)

US Coast Guard (Guardia Costera de EE. UU.)

FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias)

La feria está abierta al público general y es completamente gratuita. Se exhorta a las familias a participar y aprovechar esta oportunidad única de orientación y aprendizaje.