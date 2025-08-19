Fajardo invita a Mega Expo Feria de Seguridad

FAJARDO – En un esfuerzo conjunto por fortalecer la preparación ciudadana ante la temporada de huracanes, el Municipio de Fajardo celebrará mañana, miércoles, 20 de agosto, la Mega Expo Feria de Seguridad: Prepárate para un Huracán, en el Coliseo Tomás Dones, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
El evento contará con la participación de agencias municipales, estatales, federales y organizaciones sin fines de lucro, todas unidas con un solo propósito: asegurar que cada ciudadano esté debidamente orientado y preparado antes, durante y después de un evento atmosférico.
“En Fajardo trabajamos con responsabilidad y compromiso para que cada familia cuente con las herramientas necesarias ante la amenaza de un huracán. La prevención y la educación son nuestra mayor defensa”, expresó el alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez. “Invitamos a toda la comunidad a que se dé cita con su familia. Este es un evento educativo, interactivo y muy necesario para nuestro bienestar colectivo”, añadió.
Durante la feria, los asistentes podrán participar de charlas educativas, orientaciones, exhibiciones interactivas y demostraciones de equipos de respuesta a emergencias. Además, podrán conocer de primera mano los recursos disponibles y cómo acceder a ellos en caso de una emergencia.
Entre las agencias que estarán participando se encuentran:
- Departamento de Seguridad Pública
- Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres
- Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1
- Policía de Puerto Rico
- Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
- Emergencias Médicas de Puerto Rico
- Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
- Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y Policía Municipal de Fajardo
- Comisión para la Seguridad en el Tránsito
- Guardia Nacional de Puerto Rico
- Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados
- Departamento de Salud
- Departamento de Familia
- Departamento de Vivienda
A nivel federal, participarán agencias como:
- FBI (Oficina Federal de Investigaciones)
- US Coast Guard (Guardia Costera de EE. UU.)
- FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias)
La feria está abierta al público general y es completamente gratuita. Se exhorta a las familias a participar y aprovechar esta oportunidad única de orientación y aprendizaje.