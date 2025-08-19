martes

agosto 19, 2025

Subscríbete

Search
Close this search box.

Últimas noticias

Últimas noticias

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Últimas noticias

Fajardo invita a Mega Expo Feria de Seguridad

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 3

FAJARDO – En un esfuerzo conjunto por fortalecer la preparación ciudadana ante la temporada de huracanes, el Municipio de Fajardo celebrará mañana, miércoles, 20 de agosto, la Mega Expo Feria de Seguridad: Prepárate para un Huracán, en el Coliseo Tomás Dones, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

El evento contará con la participación de agencias municipales, estatales, federales y organizaciones sin fines de lucro, todas unidas con un solo propósito: asegurar que cada ciudadano esté debidamente orientado y preparado antes, durante y después de un evento atmosférico.

“En Fajardo trabajamos con responsabilidad y compromiso para que cada familia cuente con las herramientas necesarias ante la amenaza de un huracán. La prevención y la educación son nuestra mayor defensa”, expresó el alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez. “Invitamos a toda la comunidad a que se dé cita con su familia. Este es un evento educativo, interactivo y muy necesario para nuestro bienestar colectivo”, añadió.

Durante la feria, los asistentes podrán participar de charlas educativas, orientaciones, exhibiciones interactivas y demostraciones de equipos de respuesta a emergencias. Además, podrán conocer de primera mano los recursos disponibles y cómo acceder a ellos en caso de una emergencia.

Entre las agencias que estarán participando se encuentran:

  • Departamento de Seguridad Pública
  • Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres
  • Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1
  • Policía de Puerto Rico
  • Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
  • Emergencias Médicas de Puerto Rico
  • Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
  • Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y Policía Municipal de Fajardo
  • Comisión para la Seguridad en el Tránsito
  • Guardia Nacional de Puerto Rico
  • Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados
  • Departamento de Salud
  • Departamento de Familia
  • Departamento de Vivienda

A nivel federal, participarán agencias como:

  • FBI (Oficina Federal de Investigaciones)
  • US Coast Guard (Guardia Costera de EE. UU.)
  • FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias)

La feria está abierta al público general y es completamente gratuita. Se exhorta a las familias a participar y aprovechar esta oportunidad única de orientación y aprendizaje.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 629

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
176

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Síguenos en nuestras redes sociales:

For Media Group ©

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: