FAJARDO – El municipio de Fajardo, a través de su Departamento de Recreación y Deportes, realizó con gran éxito un Impacto Deportivo del Programa Municipal de Voleibol en la cancha bajo techo de la Urbanización Baralt. La actividad reunió a decenas de niños y jóvenes fajardeños que demostraron su entusiasmo, disciplina y talento en el deporte del voleibol.

El evento reafirmó el compromiso del municipio de llevar los ofrecimientos deportivos directamente a las comunidades, creando espacios de desarrollo y oportunidades para la niñez y la juventud.

«Nuestra juventud es fuerza, disciplina y esperanza, y en Fajardo siempre contarán con nuestro apoyo. El deporte es y seguirá siendo la mejor herramienta para transformar vidas», expresó el alcalde, José Aníbal Meléndez Méndez, quien compartió de cerca con los participantes.

El alcalde destacó que estas iniciativas forman parte del esfuerzo municipal por seguir ampliando el acceso al deporte. «Seguimos firmes, impulsando el deporte y creando más oportunidades para nuestra comunidad. Queremos que cada niño y joven tenga la posibilidad de crecer en un ambiente sano, con disciplina y motivación», puntualizó.

Como parte de la oferta deportiva gratuita, el Municipio invita a la comunidad a participar de las clínicas de voleibol que se ofrecen para niños y jóvenes de 7 a 16 años de lunes a jueves desde las 5:00 p.m. en la Cancha Rafael “Fito” Ramos en el Coliseo, y de 9 a 13 años de lunes a jueves a partir de las 5:00 p.m. en el Complejo Deportivo Fajardo Gardens.