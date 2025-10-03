Fajardo ilumina su Alcaldía de rosa en solidaridad con pacientes de cáncer de mama

FAJARDO – En el marco del Mes de la Concienciación sobre el Cáncer de Mama, la Casa Alcaldía de Fajardo se vistió de rosa como símbolo de apoyo, esperanza y concienciación sobre esta enfermedad que afecta a miles de mujeres y hombres cada año.

La ceremonia de iluminación contó con la participación del alcalde del pueblo, José Aníbal Meléndez Méndez, quien hizo entrega de una proclama a Nivea Enid Colón Santiago, sobreviviente de cáncer de mama, a quien se le dedicó el Encendido Rosado. Asimismo, se rindió homenaje a Minelis Mulero, madrina del evento. La actividad reunió también a otras sobrevivientes, familiares y ciudadanos comprometidos en la lucha contra el cáncer.

“Hoy iluminamos de rosa nuestra Casa Alcaldía para recordar a quienes luchan contra el cáncer de mama, honrar a quienes han partido y celebrar la vida de quienes han superado la enfermedad. Nuestro compromiso como pueblo es promover la concienciación, crear esperanza y acompañar a cada paciente en esta batalla, sepan que no están solas estamos aquí para apoyarlas”, manifestó el alcalde.

Por su parte, la primera dama, Yarenis López De Jesús, destacó que este evento es parte de un mes completo de actividades dirigidas a la educación, prevención y solidaridad. “Queremos que cada persona entienda la importancia de la detección temprana y que sepa que no está sola en el proceso. Durante este mes llevaremos a cabo una serie de eventos que unen a la comunidad y que también aportan a la lucha contra esta enfermedad”, sostuvo.

El calendario de actividades incluye:

Pink Coffee Day: evento para recaudar fondos para la Sociedad Americana contra el Cáncer, el 10 de octubre.

evento para recaudar fondos para la Sociedad Americana contra el Cáncer, el 10 de octubre. Taller Abrazo Interior: Respirar en medio del diagnóstico : jueves, 16 de octubre, a la 1:00 p. m. en el Centro 2 Generaciones, en la Biblioteca del pueblo.

: jueves, 16 de octubre, a la 1:00 p. m. en el Centro 2 Generaciones, en la Biblioteca del pueblo. Marcha y lazo en solidaridad con los pacientes: viernes 17 de octubre a las 9:00 a. m., partiendo de la Plaza Pública hasta el Estadio Concepción Pérez Alberto.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en mujeres alrededor del mundo y una de las principales causas de muerte. Sin embargo, la detección temprana a través de autoexámenes, mamografías y chequeos médicos aumenta significativamente las posibilidades de tratamiento efectivo y recuperación.

El municipio de Fajardo reafirma su compromiso en la lucha contra el cáncer de mama e invita a toda la ciudadanía a participar de las actividades programadas para juntos continuar creando conciencia, apoyando a los pacientes y trabajando por un futuro libre de esta enfermedad.