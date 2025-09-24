FAJARDO – En un acto de fe y unidad comunitaria, el alcalde del municipio de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez, firmó un decreto junto a más de cincuenta pastores de diferentes denominaciones religiosas, que establece el inicio de 40 días de Palabra y Oración en el municipio. La iniciativa comenzará el próximo 30 de septiembre, convocando a la ciudadanía a reunirse en el Centro de Usos Múltiples a las 6:00 a. m., durante cuarenta días consecutivos, para orar, alabar, reflexionar y agradecer a Dios.

La firma del decreto reafirma el compromiso de la administración municipal de reconocer la importancia de la espiritualidad como pilar en la vida de la comunidad fajardeña. Los cuarenta días de oración y ayuno tienen un significado profundo en la tradición cristiana, pues simbolizan un tiempo de consagración, renovación espiritual y búsqueda de dirección divina. Este período, inspirado en pasajes bíblicos como los cuarenta días de ayuno de Jesús en el desierto, representa disciplina, fe y fortaleza espiritual.

«Para mí es muy importante darle la primacía a Dios y poner la administración municipal en sus manos. Creemos que un pueblo que ora es un pueblo que se fortalece y que avanza con propósito», expresó el alcalde durante la firma del decreto.

Asimismo, destacó que este esfuerzo busca unir al pueblo fajardeño en un solo propósito espiritual. «Es un espacio donde, juntos, podemos agradecer, interceder y pedir la bendición de Dios sobre nuestra ciudad. Fajardo merece ser un pueblo que se levante en fe», añadió el alcalde.

Los 40 días de Palabra y Oración tendrán cada día un ministerio diferente, con una reflexión y alabanza de una hora de duración. Esta actividad se realiza en el municipio una vez al año desde 2014.