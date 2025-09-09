Fajardo entrega vivienda a residente bajo el Programa R3

FAJARDO – El alcalde del Municipio Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez, en colaboración con el programa R3 del Departamento de la Vivienda, hizo entrega de una nueva vivienda a Doña Birda Vega, residente fajardeña, como parte del compromiso continuo del municipio con mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

La ceremonia de entrega de llaves contó con la presencia de la primera dama, Yarenis López De Jesús, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos «Johnny» Méndez, y personal del Departamento de la Vivienda.

«Con la entrega de esta vivienda reafirmamos que en Fajardo trabajamos por la dignidad y la seguridad de nuestra gente. Agradezco de manera especial a la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez-Peña, por su respaldo y compromiso con las familias fajardeñas. Gracias a su gestión, hoy Doña Birda Vega cuenta con un nuevo hogar lleno de esperanza», expresó el alcalde.

La entrega se realizó bajo el programa R3, una iniciativa del Departamento de la Vivienda que forma parte del Plan de Reconstrucción de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María. R3 – que significa Reparación, Reconstrucción o Reubicación – ofrece asistencia a familias elegibles para reparar daños estructurales, reconstruir hogares destruidos o reubicarse a una vivienda segura, según la necesidad.

Este logro marca un paso significativo en el proceso de recuperación y reconstrucción de comunidades afectadas, reafirmando el compromiso del Municipio de Fajardo con la estabilidad y el bienestar de las familias más vulnerables.