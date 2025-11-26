Fajardo entrega bono navideño de $1,200 a 594 empleados municipales

FAJARDO – Ayer, el alcalde José Aníbal “Joey” Meléndez recorrió varias dependencias municipales al son de la plena, llevando alegría, entusiasmo y haciendo entrega del bono navideño de $1,200 a los empleados.

La mañana estuvo marcada por música, reconocimientos y agradecimiento, destacando el compromiso de cada servidor público que contribuye al bienestar de la comunidad.

“Este bono es un agradecimiento por todo el esfuerzo realizado durante el año. Me enorgullece contar con un equipo dedicado, trabajador y comprometido con nuestra gente”, expresó el alcalde.

Este año, el Municipio de Fajardo realizó una inversión total de $710,327.17, beneficiando a 594 empleados municipales.