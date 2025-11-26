miércoles

noviembre 26, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Fajardo entrega bono navideño de $1,200 a 594 empleados municipales

(Foto/Municipio de Fajardo)
  • Visitas: 102

FAJARDO – Ayer, el alcalde José Aníbal “Joey” Meléndez recorrió varias dependencias municipales al son de la plena, llevando alegría, entusiasmo y haciendo entrega del bono navideño de $1,200 a los empleados.

La mañana estuvo marcada por música, reconocimientos y agradecimiento, destacando el compromiso de cada servidor público que contribuye al bienestar de la comunidad.

“Este bono es un agradecimiento por todo el esfuerzo realizado durante el año. Me enorgullece contar con un equipo dedicado, trabajador y comprometido con nuestra gente”, expresó el alcalde.

Este año, el Municipio de Fajardo realizó una inversión total de $710,327.17, beneficiando a 594 empleados municipales.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 644

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
11

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Términos y Condiciones

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: