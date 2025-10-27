Fajardo contará con nuevo Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector

FAJARDO – A partir de mañana martes, los residentes de Fajardo y de los municipios cercanos podrán realizar sus gestiones electorales sin necesidad de viajar a otro pueblo con la apertura del nuevo Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector, resultado de una alianza entre la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y el Municipio de Fajardo.

“El nuevo Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector es una ventaja para los ciudadanos de Fajardo que tienen ahora estos ofrecimientos más cerca. Creemos que los servicios deben estar al alcance de todos, sin necesidad de que los ciudadanos tengan que viajar a otro municipio para cumplir con sus responsabilidades electorales o solicitar documentos. Con esta alianza entre la Comisión Estatal de Elecciones y el municipio, facilitamos los procesos a los ciudadanos y promovemos la participación ciudadana”, explicó el alcalde José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez.

Por su parte, el presidente de la CEE, Jorge R. Rivera Rueda, comentó que “estamos muy entusiasmados con la apertura de esta nueva oficina en Fajardo. Desde la Comisión Estatal de Elecciones continuamos acercando los servicios electorales a la ciudadanía, asegurando que cada persona tenga acceso directo, ágil y confiable a los procesos de inscripción y orientación electoral”. “Estas nuevas instalaciones, además de beneficiar al público, también lo hacen a nuestros empleados, quienes ahora cuentan con un espacio de trabajo más cómodo, funcional y adecuado para ofrecer un servicio de excelencia al elector”, añadió el presidente.

El nuevo centro permitirá realizar múltiples trámites, como la inscripción de nuevos electores, reactivación de estatus electoral, transferencias por cambio de domicilio, reubicaciones y emisión o reemplazo de la tarjeta de identificación electoral. Además, los ciudadanos podrán obtener certificaciones oficiales de distintas agencias y antecedentes penales, entre otros servicios que antes requerían acudir a oficinas fuera de Fajardo.

El ejecutivo municipal anunció que el centro comenzará a operar formalmente tras su inauguración mañana a la 1:00 p.m. en la Calle Dr. López #12, al lado del edificio del CRIM, en la plaza pública de Fajardo. El espacio fue cedido por el municipio sin costo de arrendamiento y contará con 10 empleados que atenderán al público de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.