Fajardo celebra exitosa Expo Feria de Seguridad: “Prepárate para un Huracán”

FAJARDO – Un despliegue de recursos y equipos de seguridad de los componentes municipal, estatal y federal se dio cita en el Municipio de Fajardo como parte de la Mega Expo Feria de Seguridad: “Prepárate para un Huracán”, celebrada en el Coliseo Tomás Dones.

El evento se desarrolló con el objetivo de educar a la ciudadanía sobre la preparación ante desastres naturales, especialmente huracanes, y reunió a decenas de agencias de respuesta y prevención en un esfuerzo por promover la seguridad y la conciencia comunitaria.

La actividad organizada por el municipio fajardeño dividió el evento en dos áreas. En los predios exteriores del Coliseo, los asistentes pudieron disfrutar de exhibiciones dinámicas del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), el Coast Guard, así como de vehículos especializados, lanchas y un helicóptero del Negociado de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA). También hubo una recreación de una escena de accidente con vehículos volcados, que incluyó el rescate de víctimas por parte del personal de Manejo de Emergencias y la Policía Municipal.

Dentro del Coliseo, el público tuvo acceso a múltiples mesas informativas de agencias como ASSMCA, Bomberos de Puerto Rico, Policía Estatal, Departamento de la Familia, ACUDEM, Departamento de Vivienda, Policía Municipal, FBI, Guardia Costera, Ejército de los Estados Unidos (US Army), Proyecto Escudo de Ceiba, OMME de Juncos, Sistema 9-1-1 y el Departamento de Seguridad Pública, entre otros.

El evento contó además con la participación entusiasta de estudiantes de escuelas del nivel elemental, intermedio y superior del municipio, fomentando el interés por los temas de seguridad y preparación desde una edad temprana.

El alcalde del pueblo, José Aníbal Meléndez Méndez, fungió como anfitrión del evento y destacó la importancia de iniciativas como esta para la protección y bienestar de las comunidades. “Nuestra misión es preparar a nuestra gente para cualquier emergencia. Esta feria demuestra el compromiso que tenemos como gobierno municipal de trabajar en conjunto con todas las agencias para educar y salvar vidas”, expresó el alcalde.

“Ver la participación de nuestros estudiantes, de nuestras familias y de tantas agencias que respondieron al llamado, nos llena de orgullo. Este tipo de actividades son esenciales para fortalecer la resiliencia de nuestro pueblo”, añadió el alcalde.

La Expo Feria de Seguridad fue de acceso gratis para todo el público.