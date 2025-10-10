Fajardo celebra el “Pink Coffee Day”

FAJARDO – Con gran entusiasmo y solidaridad, el Municipio de Fajardo celebró la actividad “Pink Coffee Day por una causa”, una recaudación de fondos a beneficio de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, organizada por la Oficina de la Primera Dama, Yarenis López De Jesús.

El evento se llevó a cabo en el vestíbulo de la Casa Alcaldía, donde se instalaron mesas con varios alimentos y bebidas como café, chocolate caliente, té, budines, flanes, paletas, hot dogs y piña colada, entre otros. Todo lo ofrecido fue donado por empleados municipales y colaboradores, y el 100% de lo recaudado será destinado directamente a la Sociedad Americana Contra el Cáncer.

“Cada año nos unimos para enviar un mensaje de esperanza y apoyo a quienes luchan contra esta enfermedad. Esta actividad tiene un gran propósito: recaudar fondos que contribuyan a la lucha contra el cáncer y, sobre todo, promover la detección temprana, que puede salvar vidas”, expresó la Primera Dama.

Durante el mes de octubre, el Municipio ha preparado diversas iniciativas con motivo del Mes de la Concienciación sobre el Cáncer de Mama, con el objetivo de fomentar la prevención, apoyar a los pacientes y honrar la memoria de quienes perdieron la batalla.

Entre las actividades programadas se destacan:

La gran Marcha del Pueblo en solidaridad con los pacientes de cáncer, sobrevivientes y familiares, el viernes, 17 de octubre, saliendo desde la Plaza Pública a las 9:00 a.m.

Clínica de palpación, el 24 de octubre, para promover la detección temprana.

Otras iniciativas de recaudación, como la venta de camisas conmemorativas, pegatinas rosadas exhibidas en la Casa Alcaldía y la campaña “Vístete de rosa”, donde los empleados municipales donan $1.00 cada viernes.

“Queremos que todo Fajardo se una a esta causa. Cada aporte, por pequeño que sea, representa un paso más hacia la esperanza. Octubre es un mes para crear conciencia, pero también para actuar, apoyar y acompañar a quienes enfrentan esta lucha”, añadió la Primera Dama.