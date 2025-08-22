Fajardo celebra a sus servidores públicos con un día de actividades, reconocimientos y mucha diversión

FAJARDO – En un ambiente de camaradería y celebración, el Municipio de Fajardo, liderado por el alcalde José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez, reconoció a sus servidores públicos con una actividad especial llena de alegría, entretenimiento y agradecimiento por su labor diaria.

El evento, realizado como parte del reconocimiento al compromiso y dedicación de los empleados municipales, incluyó una jornada repleta de actividades recreativas como juegos tipo “goofy”, inflables gigantes, ejercicios grupales, juegos de mesa y una charla sobre defensa personal. Los empleados disfrutaron de un día diferente, alejados de la rutina, compartiendo entre colegas y reafirmando el espíritu de unidad que distingue al equipo de trabajo del municipio.

Durante el acto protocolar, el alcalde entregó proclamas a servidores públicos destacados. Natividad Ocasio, de la Oficina de Recursos Humanos, fue reconocida por sus años de servicio, mientras que Yadira Rodríguez, de la Oficina de Ayuda al Ciudadano, recibió una distinción por su servicio de excelencia.

Asimismo, se rindió homenaje a tres empleados que culminaron su jornada laboral y se acogieron al retiro: Charlie Aguiar, Víctor Rosa y Agustín Kerkado, quienes fueron despedidos con aplausos y palabras de gratitud por parte de sus compañeros.

“Esta es una oportunidad para reconocer la gran labor que realiza cada uno de nuestros servidores públicos. Son ustedes quienes hacen posible que el municipio de Fajardo funcione con eficiencia y compromiso”, expresó el alcalde.

El alcalde no solo encabezó el evento, sino que también participó activamente en las dinámicas y juegos con los empleados. “Hoy quisimos brindarles un espacio para relajarse, compartir y disfrutar. Este día es para ustedes, para celebrar lo que somos como equipo”, añadió mientras compartía con los empleados en las distintas actividades.

El evento contó con un espacio de animación a cargo de Aniel Rosario y una participación especial musical por Zuleyka Barreiro.