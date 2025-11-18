Fajardo celebra 40 aniversario Feria Piel de Seda

FAJARDO – El Coliseo Ecuestre del Municipio de Fajardo fue el escenario del festejo del 40º Aniversario de la Feria Piel de Seda. Esta edición histórica reafirmó el valor de esta feria como una de las tradiciones ecuestres más queridas del municipio, reuniendo a familias, aficionados y exponentes del deporte en un ambiente lleno de cultura, orgullo y celebración.

La feria contó con competencias de caballos de paso y paso fino, espectáculos artísticos en vivo, artesanías, música y gastronomía que disfrutaron los visitantes durante los tres días de actividades.

Uno de los momentos más destacados fue la extraordinaria participación registrada, con más de 91 caballos inscritos, para la competencia, cifra que resalta la vigencia y el compromiso de la comunidad con este deporte que ha marcado la identidad fajardeña por cuatro décadas.

“Ver estos 40 años convertidos en una celebración tan grande y tan especial para Fajardo y para toda la familia ecuestre es un verdadero honor. Cada edición la hacemos con amor, respeto por nuestra tradición y compromiso con las nuevas generaciones”, expresó Iris Villafañe, organizadora de la Feria Piel de Seda por los pasados 22 años. “Agradezco a todos los que se unen cada año para mantener viva esta pasión que nos une y que continúa creciendo”.

Villafañe extendió su agradecimiento a los dueños de caballos, montadores, entrenadores y criadores, por su talento, esfuerzo y disciplina; al público general, que una vez más respaldó con entusiasmo esta celebración cultural y deportiva y a José Aníbal “Joey” Meléndez, alcalde del pueblo, por su respaldo, colaboración y apoyo logístico.

Cabe destacar que, como parte de la celebración, el alcalde hizo entrega de una proclama de reconocimiento a varias figuras destacada en el ámbito ecuestre, entre ellos: César Osorio, presidente de Pro Paso, Leonardo Ortiz, presidente de Aducata, Luis Rivera, presidente de la Entidad Los Abiertos, Jerome Muñiz, presidente FCC PR, Charol Ayala, destacado montador y David Lang, juez nacional, internacional y mundial de caballos de paso y paso fino.