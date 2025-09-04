Fajardo anuncia inicio de múltiples clínicas y disciplinas deportivas gratis

FAJARDO – Con el compromiso de fomentar el desarrollo integral de los ciudadanos, el municipio de Fajardo ha puesto en marcha una amplia oferta deportiva gratuita a través de su Departamento de Recreación y Deportes. Las clínicas deportivas comenzaron y están abiertas a personas de todas las edades con el objetivo de promover estilos de vida saludables, el desarrollo físico y la sana convivencia.

El alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez, destacó que el enfoque principal es acercar el deporte a cada rincón del municipio.

“Queremos que todas nuestras comunidades tengan acceso a actividades deportivas. El deporte no solo es salud física, también es disciplina, compañerismo y una herramienta poderosa para alejar a nuestros jóvenes de la calle”, enfatizó el alcalde.

Actualmente, el municipio ofrece una variedad de disciplinas deportivas sin costo, disponibles en diferentes puntos del pueblo. Entre las disciplinas se ofrecen: acuaeróbicos para mayores de 18 años en el Natatorio Municipal; atletismo para niños desde los 5 años en la Pista Jonás López Clark; baloncesto para niños de 5 a 11 años en la cancha de la urbanización San Pedro y para niños de 7 a 11 años en el Centro Multidisciplinario de Monte Brisas; béisbol para niños de 4 a 7 años en el Parque de Trébol en el Coliseo Municipal; y boxeo para jóvenes desde los 11 años en el Gimnasio Fito Ramos y para jóvenes desde los 10 años en el Centro Comunal de Veve Calzada.

Así también, entre las ofertas deportivas se ofrece equitación para participantes desde los 4 años en el Coliseo Ecuestre; el Programa Fajardo en Forma para adultos de 18 años o más en el Estadio de Soccer; fútbol para niños y jóvenes de 5 a 15 años en el Estadio de Soccer; voleibol para niños y jóvenes de 7 a 16 años en la cancha Rafael “Fito” Ramos y de 9 a 13 años en el Complejo Deportivo Fajardo Gardens.

“Estamos desarrollando una ciudad activa y saludable. Invertir en deportes es invertir en el futuro de Fajardo. Ver nuestras canchas, parques y coliseos llenos de vida nos motiva a seguir ampliando la oferta deportiva”, añadió Meléndez Méndez.

Las personas interesadas en matricularse o inscribir a sus hijos en las clínicas deportivas pueden comunicarse al 787-860-2080.