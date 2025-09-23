FAJARDO – El municipio de Fajardo celebró con gran éxito una cartelera de boxeo en la cancha de Valle Puerto Real, donde se vivió un ambiente lleno de energía, comunidad y deporte. Con la participación de 19 equipos y representación de 17 municipios de la isla, se llevaron a cabo 25 combates entre jóvenes y adultos.

Delegaciones llegaron desde San Juan, Yabucoa, Maunabo, Cidra, Luquillo, Caguas, Mayagüez, Las Piedras, Gurabo, Guaynabo, Humacao, Canóvanas, Vieques, Cataño y, por supuesto, Fajardo. El evento contó con el respaldo del campeón mundial Subriel Matías, orgullo del barrio Maternillo, quien compartió con los participantes y alentó a los jóvenes a seguir enfocados en sus metas deportivas.

El Departamento de Recreación y Deportes Municipal organizó la actividad, que comenzó con la bienvenida del alcalde del pueblo, José Aníbal Meléndez Méndez. “En Fajardo creemos en el deporte como herramienta de transformación social. Con eventos como este no solo apoyamos a nuestros atletas, también fortalecemos la unión entre nuestras comunidades”, destacó el alcalde.

Cabe destacar que, como parte de su compromiso con el deporte, el municipio ofrece clínicas de boxeo gratuitas para niños y jóvenes en Fajardo Boxing Team, en el Gimnasio Fito Ramos, de lunes a viernes en horario de 10:00 a.m. – 2:00 p.m. | 3:00 p.m. – 5:30 p.m. A partir de los 11 años. También tienen clínicas en Nazareo Boxing en el Centro Comunal de Veve Calzada de lunes a viernes en horario de 5:00 p.m. – 7:30 p.m. A partir de los 10 años.

El municipio reafirma así su compromiso de acercar el deporte a las comunidades, fomentando el bienestar físico, la disciplina y el desarrollo de nuevas generaciones de atletas.