octubre 31, 2025

FAA emite restricción temporal de vuelos en Ceiba hasta marzo 2026

CEIBA – La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una restricción temporal de vuelos para el espacio aéreo en Ceiba, Puerto Rico.

La medida se establece desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. Según el aviso NOTAM FDC 5/9106 ZSU y conforme al título 49 del Código de los Estados Unidos, sección 40103(b)(3), el espacio aéreo señalado se clasifica como espacio de defensa nacional.

Los pilotos que no cumplan con el procedimiento pueden ser interceptados, detenidos y entrevistados por personal de seguridad o de las fuerzas del orden.

 

