Exsenador advierte que construir en el Corredor Ecológico del Noreste pone en riesgo el clima y las comunidades

CAROLINA – El exsenador por el Partido Popular Democrático, Luis Daniel Rivera Filomeno se unió a las voces de grupos ambientalistas que rechazan la intención de enmendar la ley para permitir construcciones en el Corredor Ecológico del Noroeste propuesta por el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez.

“Como senador del Distrito de Carolina, fui una voz fuerte en defensa de que el gobernador García Padilla firmara la ley número 8 que convirtió en Reserva Natural ese predio de 3,000 cuerdas entre los municipios de Luquillo y Fajardo. Esos terrenos fueron clasificados para conservación y sus usos, destinados a actividades ecológicas y turísticas, que propendan ese fin.

El debate público que se dio previo a la firma de la ley, expuso como ante fenómenos como el cambio climático, la erosión costera y el anidaje de tinglares, por mencionar solo algunos; se hacía necesaria la protección del ecosistema de inversiones privadas fallidas, y detener la especulación de bienes raíces en terrenos que precisan de cantidades monumentales de inversión pública y privada para su conservación”, advirtió Rivera Filomeno.

“A partir de los desastres naturales de Irma y María, hemos experimentado el efecto del cambio climático en esa región, y la necesidad de que agencias estatales y federales trabajen en la actualización de los mapas de inundabilidad.

La Junta de Control Fiscal (JCF) junto al Departamento de Vivienda Estatal promovió la utilización de fondos de mitigación CDGB para la actualización de los Planes de Usos de Terrenos en los Municipios, por lo que los gobiernos locales del noreste, han actualizado sus planes de Ordenamiento Territorial, identificando la vulnerabilidad en sus predios para evitar proyectos de inversión fallidos.

Promover la construcción desmedida en el Corredor Ecológico va contra la realidad de los efectos del cambio climático y atenta contra los mejores intereses de las comunidades”, sentenció Rivera Filomeno.

Por último, el exsenador expresó que se mantendrá atento a cualquier acción para permitir las construcciones desmedidas en el Corredor. “Esta lucha ya la ganamos en la calle y contra la realidad del cambio climático y sus efectos en las comunidades, no se puede legislar”, advirtió Rivera Filomeno.