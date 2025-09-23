CATAÑO – “Hoy, como en ocasiones anteriores, recibimos a los auditores de la Oficina del Contralor. Les entregamos toda la información solicitada y, además, les facilitamos recursos voluntariamente para que su labor fuera más ágil y efectiva.

No es la primera vez que ocurre: en 2024 también se realizó un proceso similar y no surgió ni un solo señalamiento contra esta administración. Eso habla claro.

Sabemos que, muchas veces, estos requerimientos nacen de denuncias malintencionadas que solo buscan manchar la reputación de un gobierno que se ha caracterizado por ser serio, honesto y transparente. Y no lo digo yo: el propio Departamento de Justicia concluyó este mismo año que no hubo ilegalidad alguna, descartó la necesidad de un Fiscal Especial Independiente y confirmó que aquí no se violó ni el Código Penal, ni el Electoral, ni se mal usaron fondos públicos.

Por eso mi mensaje es sencillo y firme: en Cataño se gobierna con transparencia, verticalidad y respeto absoluto a la ley. Ningún rumor ni querella frívola podrá detener lo que está probado con hechos.

A quienes siembran dudas para adelantar intereses políticos les digo: no nos van a desviar. Porque mientras ellos atacan, nosotros seguimos trabajando con más fuerza, más resultados y más compromiso.

El pueblo de Cataño merece confianza, seriedad y progreso. Ese es el camino que hemos escogido, y lo seguiremos recorriendo sin titubeos ni retrocesos. Aquí no hay espacio para distracciones: hay un pueblo que confía en nosotros, y a ese pueblo jamás le fallaremos.”