Exposición de arte destaca el sentido cultural de El Boricua y el Centro Urbano de Río Piedras

SAN JUAN – La galería de arte La Lineal, anunció la apertura de su más reciente exposición titulada “Fragmentos del aquí”, bajo la curaduría de Keira Hernández Ramos. La exhibición colectiva, que abre al público el próximo jueves 4 de septiembre a las 5:30 p. m., es el resultado de una convocatoria abierta a artistas visuales con piezas que representan, desde su perspectiva, la esencia de El Boricua y los alrededores del Centro Urbano de Río Piedras.

«Esta exposición nace del deseo de reconocer cómo los espacios de encuentro en Río Piedras se convierten en territorios afectivos donde lo común se practica día a día. Colaborar con El Boricua es también reconocer su rol como punto de reunión vital: un espacio donde conviven estudiantes, artistas, vecinxs y visitantes en un mismo pulso cultural. Más que representar un lugar, buscamos reunir fragmentos de memorias, gestos y trayectorias que, al unirse, trazan una cartografía viva de comunidad y cultura.”, explicó Hernández Ramos.

La iniciativa responde a un acuerdo colaborativo entre la galería riopedrense y la recién incorporada organización sin fines de lucro El Boricua por las Artes y la Cultura (EBAC). La entidad, presidida por Omar Cruz, quien gestiona la programación artística de El Boricua desde el 2004, pretende robustecer la oferta cultural que se genera en este espacio, mediante alianzas estratégicas y captación de fondos externos.

“Por los pasados 39 años El Boricua ha demostrado ser mucho más que un bar universitario. Continuando el legado de Don Ramón Cabán, quien estableció este el negocio en el 1986, somos un espacio vital de encuentro entre las diversas comunidades que coexisten y dan vida a Río Piedras. Esta colaboración con La Lineal, invita a imaginar juntos los puentes que se pueden seguir formando en Río Piedras para conectar la comunidad y sus visitantes.”, expresó Cruz, presidente de la junta de directores de EBAC.

La exhibición colectiva incluye piezas en diversos medios, de los siguientes artistas: Adriana Stockton, Christine Schröder, CJ Román, Génesis Irizarry, Gerardo Vélez Pérez, José Sierra Santiago, Laila Báez, Leaniris Leandry, Leila Negrón, Marsi Caraballo, Orlando Santiago, Osto, entre otros.

La actividad de apertura, contará con música en vivo y una oferta de coctelería a cargo de El Boricua. Las personas interesadas en visitar la exposición, que cierra el 4 de octubre de 2025, podrán visitar La Lineal de lunes a sábado, en horario de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. La programación de actividades especiales relacionadas con la muestra se anunciará a través de las redes sociales de la galería y su página web: www.lalineal.com.