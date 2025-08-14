Exitosa tercera edición del Caribbean Beach Volleyball Championship

CAROLINA – Con un ambiente lleno de talento juvenil, competencia de alto nivel y momentos memorables, concluyó con éxito la tercera edición del Caribbean Beach Volleyball Championship en el Balneario de Carolina.

Durante cuatro días de competencia, más de 400 atletas entre las edades de 12 a 18 años compitieron en el torneo juvenil de voleibol de playa más grande del Caribe. Más de 200 equipos provenientes de Puerto Rico y países de América y Europa, incluyendo más de 30 equipos internacionales de naciones como Estados Unidos, Italia, Honduras y El Salvador, convirtieron a Carolina en el epicentro del talento emergente del deporte.

“El deporte es una de las herramientas más poderosas para transformar vidas, y, en Carolina, creemos firmemente en su valor como instrumento de inclusión, disciplina y superación. Nuestros técnicos y entrenadores en la Escuela de los Deportes de Carolina hacen una labor excepcional formando a jóvenes con talento y propósito. Este torneo, celebrado en nuestro hermoso balneario, demuestra cómo un escenario bien cuidado y gestionado puede convertirse en punto de encuentro para el deporte de alto nivel, la proyección internacional y el desarrollo integral de la juventud”, expresó el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte.

Según se destacó, el evento impulsa el talento atlético, el turismo deportivo y el sentido de comunidad que distingue a Carolina.

“Estamos más que agradecidos con el alcalde, el municipio y la ayuda que nos han dado. Este balneario es tan lindo y los que asisten al evento me lo dejan saber. El entusiasmo y el nivel de preparación que vimos en los equipos fue simplemente extraordinario. Esta edición reafirma que este es el evento más importante de su clase en la región”, manifestó el socio productor del evento, José Bengoa.

Más allá de la competencia, el evento brindó una experiencia de clase mundial con música en vivo, activaciones de marcas, entrevistas exclusivas a los atletas y cobertura mediática que capturó las historias más inspiradoras del torneo.

El evento también tiene una función para el Recruiting Combine femenino, donde entrenadores universitarios de Estados Unidos evaluaron a las jugadoras con miras a becas deportivas y reclutamiento NCAA. Varias atletas locales recibieron acercamientos importantes, marcando un paso firme hacia sus aspiraciones universitarias e internacionales.

Para más información sobre los programas deportivos de Carolina, se puede comunicar con la Escuela de los Deportes al 787-762-5310 o escribir a escueladelosdeportes@carolina.pr.gov.