Éxito rotundo en el 2do Gigantes Golf Classic

Jeanc Rodríguez

X: @sbsportsmedia

HUMACAO – Con gran éxito y una participación sobresaliente, los Gigantes de Carolina del béisbol Doble A celebraron el viernes, 21 de noviembre, el segundo Gigantes Golf Classic en Palmas del Mar, un evento benéfico a favor de CODERI que logró unir deporte, filantropía y comunidad en una jornada memorable.

El torneo fue dedicado al dirigente de los Astros de Houston, Josué Espada, en reconocimiento a su trayectoria, su impacto en el béisbol profesional y su compromiso con el desarrollo de Puerto Rico. La dedicatoria fue recibida con entusiasmo por los asistentes, quienes destacaron la importancia de honrar a figuras que continúan aportando dentro y fuera del terreno de juego.

La actividad contó con la presencia de destacados atletas y personalidades de los medios de comunicación, entre ellos el estelar lanzador José Berríos, así como figuras del béisbol, la radio, la televisión y la prensa. Los participantes disfrutaron de un día de competencia amistosa y compañerismo, todo en apoyo a una causa que beneficia directamente a niños y jóvenes con diversidad funcional.

“Para nosotros es un honor poder aportar a CODERI y continuar fortaleciendo la relación entre los Gigantes, nuestra comunidad y el deporte”, expresaron los organizadores, resaltando que este tipo de iniciativas son esenciales para promover el bienestar social y fortalecer los lazos comunitarios.

Con esta edición, el Gigantes Golf Classic continúa consolidándose como uno de los eventos benéficos deportivos de mayor crecimiento en la región, combinando talento, solidaridad y un propósito que trasciende el deporte.