Exhortan a electores del Distrito 31 participar de la elección especial de este domingo

SAN JUAN – La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) recordó que este domingo, 28 de septiembre de 2025, se llevará a cabo la elección especial para cubrir la vacante del cargo de Representante por el Distrito 31, que comprende los municipios de Caguas y Gurabo.

El proceso inició hoy viernes con el voto de los confinados hábiles para participar, quienes ejercen su derecho al sufragio conforme establece el Código Electoral de Puerto Rico.

Así lo dio a conocer el presidente de la CEE, Jorge Rivera Rueda, quien destacó el compromiso de la institución para garantizar un proceso ordenado, accesible, seguro y transparente.

“En la Comisión Estatal de Elecciones hemos procurado que todos los procesos de esta elección especial se realicen de manera ordenada, con la seriedad que merece un ejercicio democrático como el que se llevará a cabo este domingo. Invitamos a todos los electores hábiles del precinto 82 de Caguas y del precinto 84, de Gurabo, a ejercer su derecho al voto y ser parte de la decisión de quién ocupará la representación legislativa de este distrito”, expresó Rivera Rueda.

Los electores podrán votar este domingo, 28 de septiembre, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en los centros de votación establecidos. Para ejercer su derecho al voto deberán presentar su tarjeta electoral, licencia de conducir, vigente o pasaporte.

Asimismo, para atender solicitudes de duplicado de tarjeta electoral, estarán disponibles dos Junta de Inscripción Temporera (JIT) ubicadas en la Escuela Dra. Conchita Cuevas de Gurabo, y Esc. Eloisa Pascual de Caguas en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., exclusivamente el día de la elección.

“Exhortamos a todos los ciudadanos elegibles a participar de este proceso. El voto es la herramienta más poderosa para fortalecer nuestra democracia y asegurar que las decisiones públicas respondan a la voluntad del pueblo”, afirmó el presidente de la CEE.

Para más información sobre esta elección especial pueden visitar el portal oficial de la CEE en www.ceepur.org o comunicarse a través de las redes oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones.