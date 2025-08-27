Exgobernadora Wanda Vázquez admite culpa en caso de financiamiento ilegal de campaña

SAN JUAN – La exmandataria de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, ha admitido su culpabilidad en un caso de infracciones a la legislación electoral de Estados Unidos, lo que marca un punto de inflexión en su carrera política.

La exfuncionaria, quien fue arrestada hace tres años junto al banquero Julio Herrera Velutini y al exagente del FBI Mark Rossini, reconoció su implicación en un esquema de financiamiento ilícito para su campaña política. Dicho esquema consistió en aceptar contribuciones provenientes de un ciudadano extranjero a cambio de ejercer influencias en nombramientos oficiales durante su mandato.

La investigación, liderada por el FBI e incluyó la confiscación de su teléfono en 2022, contenía alegaciones de soborno. En virtud del acuerdo alcanzado con la Fiscalía Federal, la acusación original emitida por un gran jurado será retirada y reemplazada por una denuncia formal centrada específicamente en las violaciones electorales. Este pacto judicial se concretó después de varios meses de negociaciones, en un proceso donde otros colaboradores implicados ya se habían declarado culpables previamente.