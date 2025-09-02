Exaltación de los Valores del Año del Cuerpo de Bomberos Municipales de Carolina

CAROLINA – La Semana del Bombero en Carolina se celebró con la Exaltación de los Valores del Año del Cuerpo de Bomberos Municipales, un acto institucional que reconoce la entrega, el compromiso y la excelencia de estos servidores públicos.

En el evento se compartió una reflexión motivacional a cargo de Vicente Báez, reconocido en el país por crear estrategias de integración de valores humanos en los equipos de trabajo, bajo el tema ‘La Magia de Servir desde el Corazón”. En la ceremonia, el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, reconoció a los bomberos que se destacaron a lo largo del año.

“El cuerpo de bomberos municipales no actúa aisladamente: su desempeño se potencia cuando cooperan con la Policía Municipal y con el Departamento de Manejo de Emergencias, cuando participan de las ferias de salud, cuando nos ayudan a repartir agua y suministros en caso de una emergencia, cuando nos involucramos en educar a nuestra ciudadanía para evitar daños y cuando demostramos que aquí nuestra gente es primero”, expresó el alcalde Aponte durante su mensaje, destacando la labor en equipo que predomina en la Ciudad.

Entre los reconocimientos figuran el premio al Bombero del Año, Melvin Santiago Rivera; los Sargentos del Año, Ricardo Carambot Burgos y Kelvin Smith López; el premio al Novato del Año, Alan R. Ortiz Rivera; y el Encargado del Año, Amaury Febres González. También se entregaron galardones por Cooperación a José Fargas Cruz, Sgto. Juan C. Rivera Hernández y Sgto. Salvador Villalona Vargas; y el Premio al Liderazgo recayó en Joshua Calderón Dávila y Rolando Pérez Nieves. Además, el acto contempló la entrega de certificados de reconocimiento al amplio grupo de bomberos municipales que, con su extraordinaria labor y compromiso diario, contribuyen a mantener una Carolina más segura.

El alcalde José Carlos Aponte destacó que los bomberos municipales son parte fundamental de la Gerencia de Seguridad y subrayó la importancia de una labor integrada en la atención rápida y prioritaria, tanto de prevención como de respuesta. Igualmente, agradeció su participación en la prestación de servicios ciudadanos como las ferias de salud comunitarias y sus acciones de educación preventiva, asimismo, agradeció la labor de excelencia y el compromiso poniendo en acción los valores de sensibilidad, honra e integridad a la hora de atender a los carolinenses.

“Porque la verdadera seguridad ciudadana no se logra solamente brindando una respuesta rápida, llegando a tiempo o respondiendo a una llamada. Lo que yo espero es ver en su trabajo diario- la capacidad técnica, la integración de sus conocimientos a los servicios ciudadanos y una presencia confiable que lleve ese mensaje de que Carolina es un lugar seguro”, añadió Aponte.

El acto concluyó con un almuerzo para las autoridades, invitados y asistentes, cerrando así una jornada dedicada a reconocer a quienes, día tras día, ofrecen servicios directos a las comunidades y fortalecen la convivencia pacífica en Carolina.