Evento en Culebra busca soluciones para negocios y talento local

CULEBRA — Foundation for Puerto Rico (FPR) celebró, junto a la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el evento “Transformando Retos: Barreras para hacer negocio y desarrollo de capital humano” en Culebra el pasado miércoles, 22 de octubre como parte de los esfuerzos del Laboratorio Comunitario de Innovación o Community Innovation Hub (CIH). Esta iniciativa, desarrollada bajo una subvención de USDA Rural Development, busca moderar procesos de trabajo multisectorial para desarrollar soluciones a retos sistémicos que limitan la participación plena de los actores turísticos del este en la economía del visitante.

En este sexto evento del CIH, se abordaron dos de los retos principales de la región este: las barreras que encuentran los empresarios para hacer negocios y la falta de capital humano necesario para adquirir un desarrollo económico sostenible en Culebra y los otros 14 municipios que componen la Región Este.

El evento contó con la representación de diversas organizaciones sin fines de lucro, líderes comunitarios, empresarios locales, representantes gubernamentales y municipales y expertos en materia. A lo largo de un día de recorridos, los presentes pudieron visitar diversos puntos clave del municipio, como el Centro de Gobierno, el Balneario de Playa Flamenco, el Centro de Bellas Artes y Eventos, Fundación de Culebra, Mujeres de Islas, Villa Pesquera, la Plaza Pública y el Centro de Información de la Compañía de Turismo.

“Esta visita nos permitirá examinar factores clave como el acceso al financiamiento, la movilidad y el transporte, los procesos de obtención de permisos, los costos de hacer negocios, la cultura de servicio y el desarrollo del destino, entre otros elementos determinantes. Además, buscamos identificar iniciativas locales que estén generando resultados concretos y que puedan servir como modelo o inspiración para desarrollar soluciones escalables y replicables en otros municipios de la región este”, expresó Javier De Jesús Martínez, estratega de innovación de Foundation for Puerto Rico.

Como parte del recorrido, también se creó un espacio de conversatorio, donde los presentes podían identificar retos, oportunidades y hablar sobre las dinámicas reales de la operación de un negocio u organización. Esta sesión fue guiada por los miembros del Laboratorio Comunitario de Innovación y la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

“En la Cámara de Comercio de Puerto Rico creemos firmemente que el emprendimiento es una de las fuerzas más transformadoras para el desarrollo económico y social de nuestras comunidades. Esta colaboración con el Laboratorio Comunitario de Innovación de Foundation for Puerto Rico refuerza nuestro compromiso con el sector de las PyMES, que emerge con gran dinamismo en la isla municipio de Culebra. Al apoyar iniciativas que fomentan la creatividad, la innovación y la creación de nuevos negocios locales, estamos aportando a un ecosistema empresarial más sólido, inclusivo y sostenible para Puerto Rico”, destacó la Lcda. Margaret Ramírez Báez, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

El evento fue organizado con la ayuda de En Culebra y contó con una destacada participación de representantes de distintas agencias y municipios, entre ellos: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Barrio Eléctrico, Cámara de Comercio de Puerto Rico, Carlos Jeep Rental, Casa Carmen Culebra, Club Seabourne, Cooperativa Ahorro y Crédito Oriental, Cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Roads, Equinoterapia Flamenco Air, Puerto Rico, Foundation for a Better Puerto Rico, Fundación de Culebra, Gammy’s Water Tours, Kokomo Hotel/Le Deli Bleu, La Jíbara Pizzería, Mujeres de Islas, Salsa y Sazón Culebra, Snorkeling Puerto Rico, The Spot, The Spot Bar and Grill y Williams Pizza.

Transformando Retos forma parte de una serie de encuentros que el CIH organiza para impulsar soluciones a los diez retos prioritarios identificados en la región oriental, promoviendo un enfoque participativo e intersectorial. Esta serie busca catalizar iniciativas que fortalezcan la resiliencia, la sostenibilidad y el crecimiento equitativo en la región.

Los esfuerzos realizados en Culebra continuarán en dos fases adicionales: una sesión de ideación, donde se validará y codiseñarán estrategias basadas en los hallazgos de este recorrido; seguida por un llamado a la acción regional, donde se formalizará y ejecutará un plan de trabajo para abordar los retos.

Para más información sobre el Laboratorio Comunitario de Innovación, sus proyectos y futuros eventos, las personas interesadas pueden visitar www.foundationpr.org/community-innovation-hub. Además, pueden unirse a este proceso colaborativo a través de la plataforma virtual, que les permite integrarse a las conversaciones y ser parte de las soluciones.