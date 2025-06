Estudiantes del Colegio María Auxiliadora de Carolina triunfan en el Desafío Internacional «Plant the Moon Challenge» de la NASA

CAROLINA – El equipo Giants on the Moon – B, compuesto por estudiantes del Colegio María Auxiliadora de Carolina, ha sido galardonado con el premio al mejor diseño experimental en el prestigioso desafío internacional Plant the Moon Challenge, organizado por el Institute of Competition Sciences en colaboración con la NASA Space Grant Regional Expansion Project.

Este reto educativo, parte del Proyecto de Expansión de Subvenciones Espaciales de la NASA para Puerto Rico, desafía a los estudiantes a investigar cómo cultivar plantas comestibles en un simulador de suelo lunar, contribuyendo así a las futuras misiones espaciales de larga duración hacia la Luna y Marte.

El equipo puertorriqueño, integrado por los estudiantes Misael Álvarez, Carlos Cabrera, Bryant Carmona, Valeria Class, Yanaelis Conde, Paola García, Naihomy Hernández, Zashelle Martínez, Vida Meléndez y Victoria Nolasco, junto a su mentora y profesora de ciencias, Tiffany Rohena, se destacó entre 75 equipos participantes a nivel local por su diseño experimental y fue también reconocido con el premio mayor a nivel regional, compitiendo contra equipos de Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina y Florida. Para leer el reporte final de los estudiantes pueden dirigirse al siguiente enlace: Reporte final Colegio María Auxiliadora.

Como parte de los premios recibidos, los estudiantes disfrutarán de una visita educativa al Parque de las Ciencias en Puerto Rico y una experiencia única en el Centro Espacial Kennedy en Florida, donde se celebrará la ceremonia regional de premiación el próximo 24 de junio.

Durante ocho semanas, los estudiantes investigaron el crecimiento de plantas de espinaca y tomate utilizando mezclas de suelo con regolito lunar simulado, contribuyendo con datos científicos que ayudarán a la NASA a desarrollar métodos sostenibles para la producción de alimentos en el espacio.

El programa, que impactó a más de 3,900 estudiantes de 432 equipos, es financiado por la Oficina de Participación STEM de la NASA y liderado por el Virginia Space Grant Consortium. Para una lista completa de los ganadores del desafío puede dirigirse al siguiente enlace: Ganadores Plant the Moon Challenge Primavera 2025. En Puerto Rico, la coordinación se realiza a través del Puerto Rico NASA Space Grant Consortium, que continúa abriendo oportunidades para que jóvenes en la Isla se integren a la exploración espacial mediante experiencias científicas auténticas.

La comunidad educativa del Colegio María Auxiliadora se siente orgullosa de este logro y reconoce el valor de iniciativas como esta para formar a las futuras generaciones de científicos, ingenieros y emprendedores puertorriqueños.