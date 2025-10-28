Estudiantes de Bellas Artes de Humacao estrenan montaje teatral “La Dama del Alba”

HUMACAO – La Escuela Especializada en Bellas Artes Anita Otero Hernández de Humacao anunció el estreno del clásico teatral “La Dama del Alba”, del dramaturgo español Alejandro Casona, en una producción a cargo de estudiantes de duodécimo grado bajo la dirección de la profesora Cheryl M. Robles García. Las presentaciones se llevarán a cabo los días 5 y 6 de noviembre de 2025 en el Centro de Bellas Artes Dr. Águedo Mojica Marrero de Humacao, con funciones para escuelas y público general, integrando contenidos de alta relevancia literaria, filosófica, estética, cultural y humanista que responden al llamado del Departamento de Educación de Puerto Rico para ofrecer experiencias curriculares que fomenten el pensamiento crítico, la apreciación artística y el fortalecimiento del idioma español en las presentes y futuras generaciones.

La obra aborda los temas universales del ciclo de la vida, el duelo, la esperanza, la espiritualidad y la transformación interior desde una perspectiva simbólica y profundamente teatral. Esta experiencia formativa se complementa con un conversatorio al finalizar las funciones escolares, así como con una guía digital para docentes que incluye ejercicios de análisis, escritura creativa y actividades integradoras entre las materias de Español y Bellas Artes.

A pesar de enfrentar retos de infraestructura producto de una avería en el sistema de aire acondicionado del teatro escolar, que forzó un cambio de espacio y el adelanto inesperado de la fecha del estreno dentro de un periodo menor a dos semanas, los estudiantes respondieron con disciplina, resiliencia y un alto sentido de compromiso colectivo. Según destacó la directora teatral, “estos jóvenes no se rindieron, se apoyaron entre ellos, ensayaron sin descanso y demostraron que la juventud de nuestra región se levanta aun en medio de la adversidad”. La producción representa además el cierre de un ciclo para estudiantes que ingresaron desde sexto grado soñando con protagonizar una puesta en escena profesional, convirtiendo esta experiencia en un logro académico, emocional y artístico de gran significado para sus vidas.

Las funciones escolares abrirán puertas a las 8:30 a.m. para comenzar a las 9:00 a.m., mientras que las funciones para público general abrirán a las 5:30 p.m. para comenzar a las 6:00 p.m. El donativo sugerido es de $10.00 por persona y, como reconocimiento a la labor educativa, los maestros que asistan con su grupo escolar tendrán admisión libre de costo. Las reservaciones para escuelas pueden realizarse al 787-435-8419 o por correo electrónico a de155664@miescuela.pr, mientras que los boletos para las funciones abiertas al público estarán disponibles desde el 29 de octubre en la escuela y del 3 al 6 de noviembre en la boletería del Centro de Bellas Artes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

“La Dama del Alba” fue escrita durante el exilio de Casona en 1944 y se sitúa en las montañas de Asturias, donde se fusionan lo mágico y lo cotidiano en un cuento sobre memoria, destino y redención espiritual. La obra incluye elementos culturales tradicionales como la Noche de San Juan, símbolo de renovación y esperanza, lo que enriquece la experiencia educativa y artística para el público estudiantil. “Dirigir esta obra ha sido un privilegio y una lección de vida. He visto a nuestros jóvenes crear familia, sanar y trascender juntos. Cada butaca ocupada representa apoyo al arte y a nuestra juventud humacaeña”, expresó la profesora Robles García.

Este esfuerzo constituye una invitación abierta a familias, educadores, estudiantes y a la comunidad en general para apoyar el talento artístico local. La producción destaca que detrás de cada luz encendida en el escenario hay años de trabajo, sacrificio y sueños cultivados. Los organizadores exhortan al público a hacerse presente y celebrar el arte, la perseverancia y el compromiso cultural de la juventud de Humacao. Para información adicional o cobertura mediática, se invita a contactar directamente a la producción a través de la profesora Cheryl M. Robles García al 787-435-8419 o vía correo electrónico a de155664@miescuela.pr.