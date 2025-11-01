Estrenos y recomendaciones de Netflix para estos días

Películas recomendadas en Netflix para 2025

Selección de cintas comentadas para este año: intriga, drama, historias familiares y especiales animados. Todas incluyen sinopsis corta, clasificación por edad y reparto principal.

Dr. Seuss: Los Sneetches Logline: Dos pequeñas Sneetches de comunidades rivales descubren el poder de la amistad en una isla de playas interminables. Sinopsis: Musical ambientado en el mundo del Dr. Seuss. La rivalidad entre las comunidades Sneetches se pone a prueba cuando dos niñas entablan una inesperada amistad que podría cambiarlo todo. Reparto: Amari McCoy, Sophie Petersen, Christopher Fitzgerald. Ideal para: Ver en familia, primeras aventuras animadas, temas de tolerancia.

Baramulla Logline: Un policía que investiga secuestros infantiles destapa secretos que despiertan fuerzas que amenazan a su familia y a todo Baramulla. Sinopsis: Al profundizar en un caso de desapariciones, un agente se topa con una red de mentiras y eventos sobrenaturales que desatan consecuencias fuera de control. Reparto: Manav Kaul, Bhasha Sumbli, Arista Mehta. Ideal para: Amantes del suspense con tintes paranormales y tramas de investigación.