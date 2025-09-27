Netflix ofrece una amplia variedad de estrenos que pueden resultar difíciles de seleccionar. Para facilitar tu decisión, hemos recopilado una lista de las películas, documentales y series más destacadas que ya están disponibles en la plataforma.

Ya sea que busques una comedia fresca, un documental revelador o una serie llena de emoción, encontrarás opciones que se adaptan a tus gustos.

A continuación, nuestras recomendaciones más recientes:

Películas y Documentales:

Y ella dijo quizás

2025 | TV-14 | Comedia

Sinopsis: Cuando Mavi, que creció en Alemania, descubre que pertenece a una dinastía turca superadinerada, las expectativas de su nueva familia sacuden su vida personal y amorosa.

Elenco: Beritan Balcı, Sinan Güleç y Serkan Çayoğlu

Realeza rebelde: Una insólita historia de amor

2025 | TV-MA | Documental

Sinopsis: Este documental brinda un exclusivo vistazo a la vida de Märtha Louise y el chamán Durek Verrett en los días previos a su polémica boda.

aka Charlie Sheen

2025 | TV-MA | Documental

Sinopsis: El actor Charlie Sheen cuenta su historia en este revelador documental de dos partes que sigue su meteórico ascenso en Hollywood, su caída mediática y su camino hacia la recuperación.

Protagonista: Charlie Sheen

Series:

Las maldiciones

2025 | Miniserie | ⁨TV-MA⁩ | Drama

Sinopsis: Un gobernador dividido entre la ambición y los secretos familiares deberá elegir entre la política o su propia sangre cuando su hija desaparece en un momento crucial de su carrera.

Elenco: Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani y Alejandra Flechner

Tú y todo lo demás 2025 | Miniserie | ⁨TV-14⁩ | Dramas Sinopsis: Son amigas desde la adolescencia, y su relación siempre tuvo altibajos, hasta que se distanciaron. Ahora, una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días…