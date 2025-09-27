Netflix ofrece una amplia variedad de estrenos que pueden resultar difíciles de seleccionar. Para facilitar tu decisión, hemos recopilado una lista de las películas, documentales y series más destacadas que ya están disponibles en la plataforma.
Ya sea que busques una comedia fresca, un documental revelador o una serie llena de emoción, encontrarás opciones que se adaptan a tus gustos.
A continuación, nuestras recomendaciones más recientes:
Películas y Documentales:
Y ella dijo quizás
2025 | TV-14 | Comedia
Sinopsis: Cuando Mavi, que creció en Alemania, descubre que pertenece a una dinastía turca superadinerada, las expectativas de su nueva familia sacuden su vida personal y amorosa.
Elenco: Beritan Balcı, Sinan Güleç y Serkan Çayoğlu
Realeza rebelde: Una insólita historia de amor
2025 | TV-MA | Documental
Sinopsis: Este documental brinda un exclusivo vistazo a la vida de Märtha Louise y el chamán Durek Verrett en los días previos a su polémica boda.
aka Charlie Sheen
2025 | TV-MA | Documental
Sinopsis: El actor Charlie Sheen cuenta su historia en este revelador documental de dos partes que sigue su meteórico ascenso en Hollywood, su caída mediática y su camino hacia la recuperación.
Protagonista: Charlie Sheen
Series:
Las maldiciones
2025 | Miniserie | TV-MA | Drama
Sinopsis: Un gobernador dividido entre la ambición y los secretos familiares deberá elegir entre la política o su propia sangre cuando su hija desaparece en un momento crucial de su carrera.
2025 | Miniserie | TV-14 | Dramas
Ratu Ratu Queens: La serie
2025 | 6 episodios | TV-MA | Dramas