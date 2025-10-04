Estrenos imperdibles en Netflix: guía de recomendaciones actualizadas

Recomendaciones más recientes
Películas y documentales
Steve 2025 · R · Dramas
En un intenso día, el dedicado director de una escuela orientada a la rehabilitación lucha por mantener a raya a sus alumnos, mientras carga con el peso de sus propios problemas.
Elenco: Cillian Murphy, Tracey Ullman y Jay Lycurgo
Caramelo 2025 · TV-14 · Dramas
Tras un diagnóstico que cambia su vida, un prometedor chef recupera la esperanza y el humor con la ayuda de un adorable amigo de cuatro patas.
Elenco: Rafael Vitti, Amendoim y Arianne Botelho
Creadores: Diego Freitas
Mi padre, el asesino BTK 2025 · TV-MA · Documental
Criada por un hombre con una monstruosa doble vida, la hija del asesino en serie BTK comparte su escalofriante historia en este documental sobre crímenes reales.
Series
El amor es ciego 2025 · 9 temporadas · TV-MA · Reality show
Nick y Vanessa Lachey son los presentadores de este experimento social donde personas solteras buscan el amor y se comprometen antes de verse en persona.
Elenco: Nick Lachey y Vanessa Lachey
El juego más peligroso 2025 · 7 episodios · TV-MA · De intriga
Una apasionada desarrolladora de videojuegos se rebela contra un mundo de expectativas misóginas tras convertirse en el blanco de brutales ataques en línea… y en el mundo real.
Elenco: Shraddha Srinath, Santhosh Prathap y Chandini Tamilarasan
Creadores: Amalga Creations Medias Inc.
RIV4LES – 2025 14 episodios TV-PG Comedia
Nunca nadie había desafiado a los chicos populares en su escuela de Pisa, hasta que llega Terry, una estudiante nueva con ideas originales…, y empiezan las rivalidades.
Elenco: Samuele Carrino, Edoardo Miulli y Kartika Malavasi