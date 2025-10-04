Estrenos imperdibles en Netflix: guía de recomendaciones actualizadas

En un intenso día, el dedicado director de una escuela orientada a la rehabilitación lucha por mantener a raya a sus alumnos, mientras carga con el peso de sus propios problemas. Elenco: Cillian Murphy, Tracey Ullman y Jay Lycurgo

Tras un diagnóstico que cambia su vida, un prometedor chef recupera la esperanza y el humor con la ayuda de un adorable amigo de cuatro patas. Elenco: Rafael Vitti, Amendoim y Arianne Botelho Creadores: Diego Freitas

Criada por un hombre con una monstruosa doble vida, la hija del asesino en serie BTK comparte su escalofriante historia en este documental sobre crímenes reales.

Nick y Vanessa Lachey son los presentadores de este experimento social donde personas solteras buscan el amor y se comprometen antes de verse en persona. Elenco: Nick Lachey y Vanessa Lachey

El juego más peligroso 2025 · 7 episodios · TV-MA · De intriga

Una apasionada desarrolladora de videojuegos se rebela contra un mundo de expectativas misóginas tras convertirse en el blanco de brutales ataques en línea… y en el mundo real.

Elenco: Shraddha Srinath, Santhosh Prathap y Chandini Tamilarasan

Creadores: Amalga Creations Medias Inc.

RIV4LES – 2025 14 episodios ⁨TV-PG⁩ Comedia

Nunca nadie había desafiado a los chicos populares en su escuela de Pisa, hasta que llega Terry, una estudiante nueva con ideas originales…, y empiezan las rivalidades.

Elenco: Samuele Carrino, Edoardo Miulli y Kartika Malavasi