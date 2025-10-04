sábado

Estrenos imperdibles en Netflix: guía de recomendaciones actualizadas

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 191
Netflix ofrece una amplia variedad de estrenos que pueden resultar difíciles de seleccionar.Para facilitar tu decisión, hemos recopilado una lista de las películas, documentales y series más destacadas que ya están disponibles en la plataforma.Ya sea que busques una comedia fresca, un documental revelador o una serie llena de emoción, encontrarás opciones que se adaptan a tus gustos.

Recomendaciones más recientes

Películas y documentales

Steve 2025 · R · Dramas

En un intenso día, el dedicado director de una escuela orientada a la rehabilitación lucha por mantener a raya a sus alumnos, mientras carga con el peso de sus propios problemas.
Elenco: Cillian Murphy, Tracey Ullman y Jay Lycurgo

Caramelo 2025 · TV-14 · Dramas

Tras un diagnóstico que cambia su vida, un prometedor chef recupera la esperanza y el humor con la ayuda de un adorable amigo de cuatro patas.
Elenco: Rafael Vitti, Amendoim y Arianne Botelho
Creadores: Diego Freitas

Mi padre, el asesino BTK 2025 · TV-MA · Documental

Criada por un hombre con una monstruosa doble vida, la hija del asesino en serie BTK comparte su escalofriante historia en este documental sobre crímenes reales.

Series

El amor es ciego 2025 · 9 temporadas · TV-MA · Reality show

Nick y Vanessa Lachey son los presentadores de este experimento social donde personas solteras buscan el amor y se comprometen antes de verse en persona.
Elenco: Nick Lachey y Vanessa Lachey

El juego más peligroso 2025 · 7 episodios · TV-MA · De intriga

Una apasionada desarrolladora de videojuegos se rebela contra un mundo de expectativas misóginas tras convertirse en el blanco de brutales ataques en línea… y en el mundo real.
Elenco: Shraddha Srinath, Santhosh Prathap y Chandini Tamilarasan
Creadores: Amalga Creations Medias Inc.

RIV4LES – 2025 14 episodios ⁨TV-PG⁩ Comedia

Nunca nadie había desafiado a los chicos populares en su escuela de Pisa, hasta que llega Terry, una estudiante nueva con ideas originales…, y empiezan las rivalidades.
Elenco: Samuele Carrino, Edoardo Miulli y Kartika Malavasi

