Estrenos de Netflix que no te puedes perder en 2025

La mujer del camarote 10

Año: 2025

2025 Género: Intriga

Intriga Clasificación: R

Sinopsis: A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista es testigo de cómo alguien cae por la borda. Cuando la tripulación y los pasajeros insisten en que no ha ocurrido nada, decide arriesgar su propia vida para descubrir la verdad oculta en alta mar.

Elenco: Keira Knightley, Guy Pearce y Hannah Waddingham.