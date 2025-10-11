sábado

octubre 11, 2025

Estrenos de Netflix que no te puedes perder en 2025

El catálogo de Netflix se renueva constantemente. Para facilitarte la decisión, hemos recopilado una lista con las películas, documentales y series más destacadas que ya están disponibles en la plataforma.

Películas recomendadas en Netflix para 2025

La mujer del camarote 10

  • Año: 2025
  • Género: Intriga
  • Clasificación: R

Sinopsis: A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista es testigo de cómo alguien cae por la borda. Cuando la tripulación y los pasajeros insisten en que no ha ocurrido nada, decide arriesgar su propia vida para descubrir la verdad oculta en alta mar.

Elenco: Keira Knightley, Guy Pearce y Hannah Waddingham.

Limpia

  • Año: 2025
  • Género: Drama
  • Clasificación: TV-MA

Sinopsis: Durante un verano tormentoso, una empleada doméstica y la niña que cuida forjan un lazo profundo e inesperado. Sin embargo, la enorme brecha social que separa sus mundos termina por desencadenar una tragedia inevitable.

Elenco: María Paz Grandjean, Rosa Puga Vittini e Ignacia Baeza.

Todos te quieren cuando has muerto

  • Año: 2025
  • Género: Drama
  • Clasificación: TV-MA

Sinopsis: Dos empleados de banco deciden desviar fondos de la cuenta de una clienta recién fallecida. Lo que empieza como un plan sencillo los arrastra sin quererlo al peligroso submundo criminal de Pattaya, donde nada es lo que parece.

Elenco: Theeradej Wongpuapan, Vachirawich Wattanapakdeepaisan y Chulachak Chakrabongse.

Series que marcan tendencia en Netflix 2025

Hombres de verdad

  • Año: 2025
  • Episodios: 8
  • Género: Comedia
  • Clasificación: TV-MA

Sinopsis: Cuatro amigos que rondan los cuarenta años se esfuerzan por adaptarse al nuevo mundo de la masculinidad moderna. Sin embargo, sus mejores intenciones a menudo terminan en desastres hilarantes y situaciones completamente inesperadas.

Elenco: Tom Beck, Moritz Führmann y Serkan Kaya.

La nueva brigada

  • Año: 2025
  • Episodios: 6
  • Género: Drama
  • Clasificación: TV-MA

Sinopsis: Inspirada en hechos reales, esta serie nos transporta a la Suecia de los años 50. Un departamento de policía con escasez de personal decide lanzar un controvertido experimento: incorporar a su primer grupo de agentes femeninas, cambiando las reglas del juego para siempre.

Elenco: Agnes Rase, Josefin Asplund y Malin Persson.

Creadores: Patrik Ehrnst y Rojda Sekersöz.

Animal

  • Año: 2025
  • Episodios: 9
  • ⁨Clasificación: TV-MA⁩
  • Género: Comedia

Corto de dinero, el veterinario Antón acepta trabajar en una elegante tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas prémium para perros mimados.
 
Elenco: Luis Zahera, Lucía Caraballo y Carmen Ruíz
Creadores: Víctor García León

 

