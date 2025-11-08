lunes

Estrenos de Netflix: Las mejores películas y series recomendadas en noviembre

Seleccionamos estrenos y títulos destacados que llegan a Netflix en 2025: thrillers, documentales, anime, historias basadas en hechos reales y contenido familiar. Aquí encontrarás una guía rápida —con sinopsis, clasificación por edad y reparto principal— pensada para ayudarte a decidir qué ver hoy en Netflix.

Películas recomendadas en Netflix

Estas son algunas de las películas más comentadas que estarán disponibles en Netflix durante 2025. Incluimos thrillers con tensión política, infiltraciones de alto riesgo y documentales basados en hechos reales. Todas las sinopsis están redactadas para que entiendas el tono y decidas si vale la pena agregarlas a tu lista.

Frankenstein

  • 2025
  • R
  • Drama

El ganador del Oscar, Guillermo del Toro, reimagina el cuento clásico de Mary Shelley sobre un brillante científico y la criatura que su monstruosa ambición trae a la vida.

Elenco: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth

Being Eddie (Siendo Eddie)

  • 2025
  • R
  • Documental

De comediante adolescente a leyenda de Hollywood, Eddie Murphy repasa su extraordinario viaje por el mundo del espectáculo con cruda honestidad y humor en este documental repleto de estrellas.

Elenco: Eddie Murphy

A Merry Little Ex-Mas (Una pequeña ex feliz)

  • 2025
  • TV-PG
  • Romance

Todo lo que Kate y Everett quieren para Navidad es un divorcio amistoso y unas últimas vacaciones en familia, pero nuevos romances y viejos sentimientos complican sus planes.

Elenco: Alicia Silverstone, Oliver Hudson, Jameela Jamil

Series que marcan tendencia en Netflix

Estas series originales y adaptaciones llegan con potencial de volverse conversación obligada en 2025. Hay anime clásico reimaginado, contenido 100% familiar y true horror contado desde la experiencia directa de los testigos.

Death by Lightning (Muerte por relámpago)

  • 2025
  • Miniserie
  • TV-MA
  • Drama

La historia de James Garfield, que salió de la oscuridad para convertirse en el vigésimo presidente de Estados Unidos, y de Charles Guiteau, el hombre que lo asesinó.

Elenco: Michael Shannon, Matthew Macfadyen, Nick Offerman

Creadores: Mike Makowsky

The Bad Guys: Breaking In (Los Malos: Irrumpiendo)

  • 2025
  • 9 episodios
  • TV-Y7
  • Infantil

¿Cómo entraron los Chicos Malos en el negocio de ser malos? Descúbrelo en esta divertidísima precuela en formato de serie, ambientada antes de las exitosas películas.

Elenco: Michael Godere, Ezekiel Ajeigbe, Raul Ceballos

The Vince Staples Show (El Show de Vince Staples)

  • 2024
  • 2 temporadas
  • TV-MA
  • Drama

Algo famoso y más o menos rico, el rapero y actor Vince Staples navega los desafíos surrealistas e hilarantes de la vida cotidiana.

Elenco: Vince Staples, Vanessa Bell Calloway, Andrea Ellsworth

Creadores: Vince Staples, Ian Edelman, Maurice Williams

