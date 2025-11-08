Estrenos de Netflix: Las mejores películas y series recomendadas en noviembre

Seleccionamos estrenos y títulos destacados que llegan a Netflix en 2025: thrillers, documentales, anime, historias basadas en hechos reales y contenido familiar. Aquí encontrarás una guía rápida —con sinopsis, clasificación por edad y reparto principal— pensada para ayudarte a decidir qué ver hoy en Netflix.
Películas recomendadas en Netflix
Estas son algunas de las películas más comentadas que estarán disponibles en Netflix durante 2025. Incluimos thrillers con tensión política, infiltraciones de alto riesgo y documentales basados en hechos reales. Todas las sinopsis están redactadas para que entiendas el tono y decidas si vale la pena agregarlas a tu lista.
Frankenstein
El ganador del Oscar, Guillermo del Toro, reimagina el cuento clásico de Mary Shelley sobre un brillante científico y la criatura que su monstruosa ambición trae a la vida.
Elenco: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth
Being Eddie (Siendo Eddie)
De comediante adolescente a leyenda de Hollywood, Eddie Murphy repasa su extraordinario viaje por el mundo del espectáculo con cruda honestidad y humor en este documental repleto de estrellas.
Elenco: Eddie Murphy
A Merry Little Ex-Mas (Una pequeña ex feliz)
Todo lo que Kate y Everett quieren para Navidad es un divorcio amistoso y unas últimas vacaciones en familia, pero nuevos romances y viejos sentimientos complican sus planes.
Elenco: Alicia Silverstone, Oliver Hudson, Jameela Jamil
Series que marcan tendencia en Netflix
Estas series originales y adaptaciones llegan con potencial de volverse conversación obligada en 2025. Hay anime clásico reimaginado, contenido 100% familiar y true horror contado desde la experiencia directa de los testigos.
Death by Lightning (Muerte por relámpago)
La historia de James Garfield, que salió de la oscuridad para convertirse en el vigésimo presidente de Estados Unidos, y de Charles Guiteau, el hombre que lo asesinó.
Elenco: Michael Shannon, Matthew Macfadyen, Nick Offerman
Creadores: Mike Makowsky
The Bad Guys: Breaking In (Los Malos: Irrumpiendo)
¿Cómo entraron los Chicos Malos en el negocio de ser malos? Descúbrelo en esta divertidísima precuela en formato de serie, ambientada antes de las exitosas películas.
Elenco: Michael Godere, Ezekiel Ajeigbe, Raul Ceballos
The Vince Staples Show (El Show de Vince Staples)
Algo famoso y más o menos rico, el rapero y actor Vince Staples navega los desafíos surrealistas e hilarantes de la vida cotidiana.
Elenco: Vince Staples, Vanessa Bell Calloway, Andrea Ellsworth
Creadores: Vince Staples, Ian Edelman, Maurice Williams