Estrenos de Netflix: Las mejores películas y series recomendadas en noviembre

Estas son algunas de las películas más comentadas que estarán disponibles en Netflix durante 2025. Incluimos thrillers con tensión política, infiltraciones de alto riesgo y documentales basados en hechos reales. Todas las sinopsis están redactadas para que entiendas el tono y decidas si vale la pena agregarlas a tu lista.

El ganador del Oscar, Guillermo del Toro, reimagina el cuento clásico de Mary Shelley sobre un brillante científico y la criatura que su monstruosa ambición trae a la vida.

Being Eddie (Siendo Eddie)

De comediante adolescente a leyenda de Hollywood, Eddie Murphy repasa su extraordinario viaje por el mundo del espectáculo con cruda honestidad y humor en este documental repleto de estrellas.

Elenco: Eddie Murphy

A Merry Little Ex-Mas (Una pequeña ex feliz)

Todo lo que Kate y Everett quieren para Navidad es un divorcio amistoso y unas últimas vacaciones en familia, pero nuevos romances y viejos sentimientos complican sus planes.

Elenco: Alicia Silverstone, Oliver Hudson, Jameela Jamil