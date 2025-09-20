A continuación, nuestras recomendaciones más recientes:
Películas y Documentales:
French Lover
- Año: 2025
- Clasificación: TV-MA
- Género: Romance
Sinopsis: Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?
Elenco: Omar Sy, Sara Giraudeau y Alban Ivanov.
Mantis
- Año: 2025
- Clasificación: TV-MA
- Género: Acción
Sinopsis: Reina el caos en la sociedad secreta de asesinos a sueldo, y nace una nueva generación de sicarios. Cuando caen las antiguas reglas, ¿quién osará dominar las sombras?
Elenco: Yim Si-wan, Park Gyu-young y Jo Woo-jin.
El otro París
- Año: 2025
- Clasificación: TV-14
- Género: Romance
Sinopsis: Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Pero cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.
Elenco: Miranda Cosgrove, Pierson Fode y Frances Fisher.
Series:
Diario de una chica experta en desastres de amor
- Año: 2025
- Episodios: 7
- Clasificación: TV-MA
- Género: Comedia
Sinopsis: Aventuras de una noche, encuentros por apps y hombres caóticos… Las citas no son el fuerte de Amanda, pero aunque medio Malmö ha terminado con ella, no se da por vencida.
Elenco: Carla Sehn, Moah Madsen e Ingela Olsson.
Rey lobo
- Año: 2025
- Temporadas: 2
- Clasificación: TV-PG
- Género: Infantil/Fantasía
Sinopsis: En esta serie de aventura y fantasía, un plebeyo alcanza la mayoría de edad y se entera de que es el último de un largo linaje de hombres lobo… y el legítimo heredero al trono.
Elenco: Ceallach Spellman, Georgia Lock y Chris Lew Kum Hoi.
Creadores: Curtis Jobling.
Beauty in Black
- Año: 2025
- Temporadas: 2
- Clasificación: TV-MA
- Género: Drama
Sinopsis: La vida de una bailarina exótica cambia cuando se cruza con la disfuncional familia que está detrás de un imperio de cosméticos y termina involucrada en una red ilegal.
Elenco: Taylor Polidore Williams, Crystle Stewart y Amber Reign Smith.
Creadores: Tyler Perry.
Conclusión
Estas series y películas de Netflix 2025 representan lo mejor del entretenimiento streaming actual. Desde comedias románticas hasta thrillers de acción y dramas intensos, la plataforma continúa expandiendo su catálogo con contenido de calidad para todos los gustos.
¿Cuál será tu próxima obsesión televisiva? ¡Comienza tu maratón Netflix hoy mismo!