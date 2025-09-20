domingo

septiembre 21, 2025

Estrenos de Netflix 2025: Guía de Películas y Series Recomendadas

Netflix 2025 ofrece una amplia variedad de estrenos que pueden resultar difíciles de seleccionar. Para facilitar tu decisión, hemos recopilado una lista de las películas, documentales y series más destacadas que ya están disponibles en la plataforma.Ya sea que busques una comedia fresca, un documental revelador o una serie llena de emoción, encontrarás opciones que se adaptan a tus gustos.

A continuación, nuestras recomendaciones más recientes:

Películas y Documentales:

French Lover

  • Año: 2025
  • Clasificación: TV-MA
  • Género: Romance

Sinopsis: Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?

Elenco: Omar Sy, Sara Giraudeau y Alban Ivanov.

Mantis

  • Año: 2025
  • Clasificación: TV-MA
  • Género: Acción

Sinopsis: Reina el caos en la sociedad secreta de asesinos a sueldo, y nace una nueva generación de sicarios. Cuando caen las antiguas reglas, ¿quién osará dominar las sombras?

Elenco: Yim Si-wan, Park Gyu-young y Jo Woo-jin.

El otro París

  • Año: 2025
  • Clasificación: TV-14
  • Género: Romance

Sinopsis: Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Pero cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.

Elenco: Miranda Cosgrove, Pierson Fode y Frances Fisher.

Series:

Diario de una chica experta en desastres de amor

  • Año: 2025
  • Episodios: 7
  • Clasificación: TV-MA
  • Género: Comedia

Sinopsis: Aventuras de una noche, encuentros por apps y hombres caóticos… Las citas no son el fuerte de Amanda, pero aunque medio Malmö ha terminado con ella, no se da por vencida.

Elenco: Carla Sehn, Moah Madsen e Ingela Olsson.

Rey lobo

  • Año: 2025
  • Temporadas: 2
  • Clasificación: TV-PG
  • Género: Infantil/Fantasía

Sinopsis: En esta serie de aventura y fantasía, un plebeyo alcanza la mayoría de edad y se entera de que es el último de un largo linaje de hombres lobo… y el legítimo heredero al trono.

Elenco: Ceallach Spellman, Georgia Lock y Chris Lew Kum Hoi.

Creadores: Curtis Jobling.

Beauty in Black

  • Año: 2025
  • Temporadas: 2
  • Clasificación: TV-MA
  • Género: Drama

Sinopsis: La vida de una bailarina exótica cambia cuando se cruza con la disfuncional familia que está detrás de un imperio de cosméticos y termina involucrada en una red ilegal.

Elenco: Taylor Polidore Williams, Crystle Stewart y Amber Reign Smith.

Creadores: Tyler Perry.

Conclusión

Estas series y películas de Netflix 2025 representan lo mejor del entretenimiento streaming actual. Desde comedias románticas hasta thrillers de acción y dramas intensos, la plataforma continúa expandiendo su catálogo con contenido de calidad para todos los gustos.

¿Cuál será tu próxima obsesión televisiva? ¡Comienza tu maratón Netflix hoy mismo!

 

