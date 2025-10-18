Esta mezcla de relatos escalofriantes pone el ambiente perfecto para Halloween. Cada episodio es un encanto…, si te atreves a verlo.

El genio y los deseos

2025 · 13 episodios · TV-MA · Romances

Mil años después, un extravagante genio regresa para conceder los deseos de una mujer sin emociones. ¿Logrará él con su magia, llenar de amor y asombro el mundo de ella?

Elenco: Kim Woo-bin, Suzy y Kim Me-kyung

Creadores: Kim Eun-sook

Monstruo: La historia de Ed Gein

2025 – 8 episodios – TV-MA⁩ – Dramas

La impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió como inspiración para muchos de los villanos más macabros y emblemáticos de Hollywood.

Elenco: Charlie Hunnam, Laurie Metcalf y Suzanna Son

Creadores: Ian Brennan