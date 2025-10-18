Películas recomendadas en Netflix para 2025
Furioza 2
2025 · TV-MA · Acción
Tras un asesinato, Golden asume el mando de la implacable banda de hinchas violentos Furioza y busca expandir su poder más allá de la frontera.
Elenco: Mateusz Damięcki, Szymon Bobrowski y Łukasz Simlat
El tiempo que nos queda
2025 · TV-MA · Dramas
Rodeada por una ola de muertes, una mujer mayor revive su romance con un amante misterioso y atemporal, mientras un inspector se acerca cada vez más al oscuro secreto de la pareja.
Elenco: Carlo Aquino, Bing Pimentel y Beauty González
Series que marcan tendencia en Netflix 2025
Colección de Halloween ¡Bu!
2025 · 17 episodios · TV-PG · Infantil
Esta mezcla de relatos escalofriantes pone el ambiente perfecto para Halloween. Cada episodio es un encanto…, si te atreves a verlo.
El genio y los deseos
2025 · 13 episodios · TV-MA · Romances
Mil años después, un extravagante genio regresa para conceder los deseos de una mujer sin emociones. ¿Logrará él con su magia, llenar de amor y asombro el mundo de ella?
Elenco: Kim Woo-bin, Suzy y Kim Me-kyung
Creadores: Kim Eun-sook
Monstruo: La historia de Ed Gein
2025 – 8 episodios – TV-MA – Dramas
La impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió como inspiración para muchos de los villanos más macabros y emblemáticos de Hollywood.
Elenco: Charlie Hunnam, Laurie Metcalf y Suzanna Son
Creadores: Ian Brennan