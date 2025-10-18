sábado

octubre 18, 2025

Estas son las mejores películas y series que llegan a Netflix en estos meses

El catálogo de Netflix sigue creciendo y, para ponértelo fácil, aquí te traemos una selección exclusiva de películas y series recomendadas para este año, perfectas para quienes disfrutan contenido variado y de calidad.

Películas recomendadas en Netflix para 2025

Furioza 2

2025 · TV-MA · Acción

Tras un asesinato, Golden asume el mando de la implacable banda de hinchas violentos Furioza y busca expandir su poder más allá de la frontera.

Elenco: Mateusz Damięcki, Szymon Bobrowski y Łukasz Simlat

El tiempo que nos queda

2025 · TV-MA · Dramas

Rodeada por una ola de muertes, una mujer mayor revive su romance con un amante misterioso y atemporal, mientras un inspector se acerca cada vez más al oscuro secreto de la pareja.

Elenco: Carlo Aquino, Bing Pimentel y Beauty González

Los Cretinos

2025 · PG · Infantil

Cuando una pareja de odiosos y malvados villanos trama un plan para apoderarse de la ciudad, dos niños se alían con una familia de animales mágicos para detenerlos.

Elenco: Margo Martindale, Johnny Vegas y Natalie Portman

Series que marcan tendencia en Netflix 2025

Colección de Halloween ¡Bu!

2025 · 17 episodios · TV-PG · Infantil

Esta mezcla de relatos escalofriantes pone el ambiente perfecto para Halloween. Cada episodio es un encanto…, si te atreves a verlo.

El genio y los deseos

2025 · 13 episodios · TV-MA · Romances

Mil años después, un extravagante genio regresa para conceder los deseos de una mujer sin emociones. ¿Logrará él con su magia, llenar de amor y asombro el mundo de ella?

Elenco: Kim Woo-bin, Suzy y Kim Me-kyung

Creadores: Kim Eun-sook

Monstruo: La historia de Ed Gein

2025 – 8 episodios – TV-MA⁩ – Dramas

La impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió como inspiración para muchos de los villanos más macabros y emblemáticos de Hollywood.

Elenco: Charlie Hunnam, Laurie Metcalf y Suzanna Son

Creadores: Ian Brennan

2

