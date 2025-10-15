Establecen nuevos récords de viajes en ferry entre julio y septiembre de 2025

SAN JUAN – Tras un primer semestre récord en 2025, la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) anunció hoy que junto a Puerto Rico Ferry, con quien tienen una asociación público-privada para la operación del servicio de transporte marítimo de Puerto Rico, continúan su rápido crecimiento y transformación con cifras históricas de pasajeros durante septiembre y el tercer trimestre del año.

Durante el tercer trimestre de 2025, el sistema de transporte marítimo alcanzó una serie de importantes hitos y nuevos récords, incluyendo:

• Nuevo récord mensual en julio de 2025 para los viajes en el servicio de la Isla.

• Nuevo récord mensual de viajes hacia y desde el municipio de Vieques.

• Casi 460,000 pasajeros entre julio y septiembre, superando significativamente el crecimiento récord del año anterior en todas las rutas.

• Más de 1 millón de pasajeros anuales en el servicio de la Isla, reflejando un aumento del 12.5 % respecto al mismo período de 2024.

• Crecimiento del 10 % en septiembre de 2025, marcando un nuevo récord de viajes en “temporada baja”.

• Desempeño puntual promedio del 96 % en todas las rutas.

Durante los primeros seis meses de 2025, casi un millón de residentes y turistas utilizaron el sistema de manera segura y confiable. La cifra del tercer trimestre elevó el total anual a más de 1.4 millones de pasajeros. De mantenerse esta tendencia, el sistema espera superar el récord total del año anterior para mediados de noviembre.

Entre julio y septiembre, la demanda superó consistentemente las cifras de 2024 en todas las rutas. En el servicio de la Isla, esto representó más de 22,000 pasajeros adicionales viajando hacia y desde Vieques y más de 10,000 pasajeros adicionales hacia y desde Culebra — para un crecimiento total de cerca de 33,000 pasajeros adicionales hacia las islas municipio en el trimestre.

Hasta septiembre de 2025, el aumento acumulado representa casi 120,000 pasajeros adicionales en la ruta de la Isla en comparación con el año anterior.

Lo más importante para los residentes y negocios que dependen de este servicio esencial es que estos récords se alcanzaron manteniendo una puntualidad promedio del 96 %, con casi 2,000 salidas mensuales, o cerca de 18,000 salidas desde comienzos del año.

“El sistema de transporte marítimo tal como está establecido hoy es notablemente mejor que en los años previos a nuestra asociación para su transformación y operación”, expresó Josué Menéndez, director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI). “Estas cifras récord y el desempeño sobresaliente reflejan nuestro éxito conjunto y el compromiso de nuestra gobernadora Jenniffer González de garantizar un servicio impecable para las comunidades atendidas por Puerto Rico Ferry.”

Matthew Miller, presidente de HMS Ferries, operador de Puerto Rico Ferry, añadió:

“Esta asociación y su transformación resultante continúan ofreciendo resultados para el pueblo de Puerto Rico. Nos complace ver el creciente apoyo y la satisfacción de los pasajeros reflejados en el aumento récord de viajeros y la excelente confiabilidad en todas las rutas. En nombre de nuestra destacada tripulación local, esperamos seguir trabajando con los residentes y con nuestros socios gubernamentales para continuar construyendo sobre este éxito.”

Para información sobre boletos, horarios, alertas de servicio en tiempo real y preguntas frecuentes, visite www.puertoricoferry.com.