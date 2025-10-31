Esfuerzo para atender barreras empresariales y fortalecer el talento humano en Culebra

CULEBRA – Como parte de los esfuerzos del Laboratorio Comunitario de Innovación o Community Innovation Hub (CIH por sus siglas en inglés), Foundation for Puerto Rico (FPR) celebró, junto a la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el evento “Transformando Retos: Barreras para hacer negocio y desarrollo de capital humano” el pasado miércoles, 22 de octubre en Culebra.

La iniciativa busca moderar procesos de trabajo multisectorial para desarrollar soluciones a diversos retos identificados en los pueblos de la región.

Este es el sexto encuentro del Laboratorio Comunitario de Innovación. En el evento se abordaron dos de los retos principales de la región este: las barreras que encuentran los empresarios para hacer negocios y la falta de capital humano necesario para adquirir un desarrollo económico sostenible en Culebra y los otros 14 municipios que componen la región este.

El encuentro contó con la representación de diversas organizaciones sin fines de lucro, líderes comunitarios, empresarios locales, representantes gubernamentales y municipales y expertos en materia. Como parte de la dinámica, se llevó a cabo un recorrido que visitó el Centro de Gobierno, el balneario de Playa Flamenco, el Centro de Bellas Artes y Eventos, Fundación de Culebra, Mujeres de Islas, Villa Pesquera, la plaza pública y el Centro de Información de la Compañía de Turismo.

“Esta visita nos permitirá examinar factores clave como el acceso al financiamiento, la movilidad y el transporte, los procesos de obtención de permisos, los costos de hacer negocios, la cultura de servicio y el desarrollo del destino, entre otros elementos determinantes. Además, buscamos identificar iniciativas locales que estén generando resultados concretos y que puedan servir como modelo o inspiración para desarrollar soluciones escalables y replicables en otros municipios de la región este”, expresó el estratega de innovación de Foundation for Puerto Rico, Javier De Jesús Martínez.

Como parte del recorrido, también hubo un conversatorio, donde los presentes pudieron identificar retos, oportunidades y hablar sobre las dinámicas reales de la operación de un negocio u organización.

Según se especificó, los esfuerzos realizados en Culebra continuarán con una sesión de ideación, donde se codiseñarán estrategias basadas en los hallazgos del recorrido y un llamado a la acción regional, donde se formalizará y ejecutará un plan de trabajo para abordar los retos.

Para más información sobre el Laboratorio Comunitario de Innovación, sus proyectos y futuros eventos, las personas interesadas pueden visitar www.foundationpr.org/community-innovation-hub.