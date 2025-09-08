Escalan residencia en Carolina y hurtan propiedad valorada en más de 10 mil dólares

CAROLINA – La Policía informó el lunes sobre un escalamiento en una residencia de la calle Austral, en la urbanización La Marina de Carolina, donde se apropiaron de prendas y equipo electrónico.

Según el informe policial, el perjudicado relató que alguien entró al interior de la vivienda y se llevó prendas de oro, dos tabletas y dos teléfonos celulares.

La Uniformada indicó que la propiedad fue valorada en aproximadamente 10 mil 800 dólares.

De acuerdo con el parte policíaco, el agente Carlos Lebrón, adscrito al precinto Carolina Norte y Oeste, investigó de manera preliminar y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, que continuará con la pesquisa.