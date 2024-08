“Es obvio que le echaron agua al tanque”, dice gobernador sobre situación en la AMA

TOA BAJA – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes que evidentemente una persona fue responsable de echarle agua al tanque de combustible de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) que se encuentra en una controversia obrero-patronal.

“Se refirió el asunto al CIC como debe ser, porque es obvio también para cualquiera que cientos de galones de agua en un tanque, obviamente eso no llegó ahí por lluvia y eso es obvio. Eso es obvio que ahí hubo una intervención indebida y por eso tiene que investigarse. Yo no sé quién lo hizo, pero es obvio. Y por cierto, me consta que también se ha confirmado ya que el agua no era agua de lluvia, era agua con cloro. O sea que es obvio que ahí ha habido una intervención indebida y que se tiene que investigar”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi Urrutia no quiso utilizar la palabra sabotaje.

“Bueno, porque yo no quiero imputarle a nadie nada en este momento dado, hasta que la policía pues concluya su investigación. Tengo que ser cuidadoso en eso” añadió.

“Ahí hay un conflicto laboral desafortunado, porque es importante que el personal de la AMA pues esté trabajando 24/7 siete en este asunto, incluyendo horas extras. Me consta que durante el fin de semana se estuvo trabajando para precisamente verificar que las guaguas pudieran operar, porque si tienen agua en sus tanques de combustible pudieran sufrir un daño irreparable. Así que la AMA está actuando responsablemente en lo que está haciendo”, sostuvo el gobernador.

El gobernador participó de la apertura del balneario Punta Salinas de Toa Baja, que ahora administra el municipio. A preguntas del incidente reportado en el Balneario Punta Santiago de Humacao, en el cual se acusa de dañar parte de la estructura abandonada con material pesado, Pierluisi Urrutia explicó que la administración municipal no quiso entrar en acuerdo con el gobierno para administrar las facilidades. Por lo tanto, cualquier trabajo que quieran realizar en el área tiene que coordinarse con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

“Cuando me hablas de Humacao, yo prometí antes de ser gobernador que lo iba a traspasar, le iba a pasar la administración al municipio de Humacao. Se le hizo el ofrecimiento al alcalde, pero él declinó

Se le hizo el ofrecimiento al alcalde, pero él declinó. Hubo negociaciones, se le entregó un proyecto de contrato de coadministración. Esto fue en algún momento el año pasado, y él decidió, y eso se respeta, que no estaba en posición de firmar el contrato. De todas maneras, el Departamento de Recursos Naturales ha estado coordinando con el municipio los trabajos que se tienen que llevar allí, entre otras cosas, para atender el emposamiento de agua que hay en esas facilidades. Y, por ejemplo, algo que se estaba discutiendo era el depósito de arena para, pues realmente que no hayan esa concentración de agua emposada que puede generar dengue, puede propiciar el dengue. Y estamos con una epidemia de dengue ahora mismo en Puerto Rico. Así que aquí el llamado es a trabajar coordinadamente. Es importante que esa comunicación se dé. A mí me consta, o me lo han informado, que el personal del municipio ha estado en comunicación con personal del Departamento de Recursos Naturales. Eso ocurre. Quizás la comunicación entre el alcalde y la secretaria no fue la mejor en épocas recientes, pero lo importante aquí es que sí que se atienda la situación. Pero eso sí, se tiene que hacer en equipo, se tiene que hacer de forma colaborativa, de forma coordinada”, mencionó.

Según el gobernador, mientras no se firme el acuerdo de administración, cualquier trabajo que se vaya a realizar en el lugar tiene que coordinarse con el Departamento Recursos Naturales.