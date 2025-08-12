Es ley primera Carta de Derechos de Estudiantes Encamados

SAN JUAN – La gobernadora Jenniffer González convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 38, una iniciativa del presidente de dicho cuerpo legislativo, Carlos ‘Johnny’ Méndez, la cual crea, por primera vez en nuestra historia, ‘La Carta de Derechos del Estudiante Encamado, en Silla de Ruedas o que Hace Uso de Tecnología que le Asiste a Mantenerse con Vida’.

La nueva Ley 109-2025 se conoce como la ‘Ley Victoria’ en reconocimiento del esfuerzo de Emmanuel Medina Vazquez, padre de la niña Victoria J. Medina González, quien falleció en el 2022, e impuso la medida por el mecanismo de petición directa.

La nueva ley protege los derechos de todo estudiante, menor de 21 años, con diversidades físicas o fisiológicas complejas encamados, en silla de ruedas o que hacen uso de tecnología que los asisten a mantenerse con vida. También implementa los mecanismos judiciales expeditos para reivindicar tales derechos y así enviar el discrimen.

“La Carta de Derechos del Estudiante Encamado, en Silla de Ruedas o que hace uso de tecnología que le asiste a mantenerse con vida’, nombrada como la ‘Ley Victoria’, no solo se recuerda a la ‘Reina de 7 años’ del señor Medina Vazquez, quien inspiró este proyecto, sino que se atienden situaciones específicas para garantizar la permanencia de estos niños en el currículo regular escolar y se garantizan los esfuerzos gubernamentales para proveerles la seguridad y atención debida, así como el eliminar cualquier posibilidad de discrimen ya sea directo o subliminal que afecte su desarrollo pleno a una educación de excelencia que asegure su futuro y el de su entorno familiar”, expresó el líder legislativo.

De acuerdo a varios estudios, han aumentado de forma alarmante los niños y jóvenes menores de 21 años con diversidades físicas o fisiológicas complejas postrados en cama, silla de ruedas o que hacen uso de tecnología que los ayuda a mantenerse con vida. Para la década, entre el 2010 y 2020, se informaron 9,068 de nacimientos, de los cuales 506 requirieron ventilación artificial y 605 por más de seis horas. 2,999 de los casos fueron admitidos a la unidad de neonatal intensivo.

Uno de los mayores problemas que estos niños enfrentan es el discrimen de parte de los planes médicos contratados por la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, donde a esta población se les penaliza si el mismo puede asistir a la escuela, siempre y cuando sus condiciones físicas o fisiológicas complejas se lo permita, a su vez, las escuelas (si es estudiante) limitan a estas poblaciones el derecho de confraternizar con otros niños y jóvenes a educarse en un salón de clase para tener una vida estudiantil cerca de lo normal por parte de maestros, consejeros, directores, y demás personal para que sus escuelas no sean penalizadas por el aprovechamiento académico.

La presidenta de la Comisión de Educación, Tatiana Pérez, fue coautora del proyecto.