Erin es huracán categoría 3 y se mantiene la vigilancia de inundaciones para PR

SAN JUAN – Las bandas externas del huracán Erin siguen provocando lluvias intensas y ráfagas de viento sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes

Según el Centro Nacional de Huracanes, a las 8:00 de la mañana, el centro del huracán Erin se localiza en la latitud 20.7 norte y longitud 67.0 oeste, aproximadamente a 170 millas al noroeste de San Juan y a 270 millas al este de las islas Gran Turca (Turks) y Caicos.

Los vientos máximos sostenidos alcanzan las 125 millas por hora, con ráfagas más fuertes. Erin es un huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Se espera que la intensidad varíe durante los próximos dos días. La presión mínima estimada en el centro es de 940 milibares (27.76 pulgadas).

El huracán se mueve hacia el oeste-noroeste a 14 millas por hora, pero se espera que disminuya su velocidad hoy. Se anticipa un giro gradual hacia el norte entre lunes y martes.

Los vientos de fuerza huracanada se extienden hasta 25 millas (35 km) desde el centro del ciclón, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan hasta 205 millas (335 km) de distancia.

La Vigilancia de Inundaciones para Puerto Rico sigue vigente hasta al menos el lunes.

Las bandas de alimentación y la humedad que sigue arrastrando el huracán Erin continuarán generando condiciones favorables para lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento, sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes durante el día de hoy.

También seguirán las condiciones peligrosas en el mar y las costas, tanto en el pasaje del Atlántico como en el del Caribe.

El Aviso de Inundaciones fue extendido hasta el lunes debido a que los vientos del sur seguirán trayendo mucha humedad tropical detrás del paso de Erin. Esta humedad provocará más periodos de lluvia intensa y tormentas eléctricas tanto en Puerto Rico como en las Islas Vírgenes, aumentando el riesgo de inundaciones urbanas y repentinas, así como deslizamientos de terreno.

Las condiciones peligrosas en el mar y la costa persistirán hoy, con oleaje fuerte y corrientes marinas que representan peligro para la vida, especialmente en playas del norte y este de ambas islas.

Se espera que la lluvia disminuya un poco desde la noche del domingo hasta temprano el lunes. Sin embargo, al continuar el viento desde el sur y disminuir la nubosidad, se anticipan sensaciones térmicas elevadas durante la tarde por la humedad y las altas temperaturas. Aunque habrá sol y nubes, los suelos ya están saturados por la lluvia acumulada, y eso, sumado a la actividad de lluvia del domingo, mantendrá las condiciones favorables para más inundaciones.

Para el martes, se espera el regreso de los índices de calor elevados, ya que volverá el flujo de vientos del este-sureste. También se reanudará el patrón típico de lluvias: aguaceros matinales arrastrados por el viento en las zonas este y sur, seguidos de lluvias en la tarde en el interior y el noroeste de Puerto Rico.

Para hoy, mayormente nublado con lluvias frecuentes y algunas tormentas eléctricas aisladas. Temperatura máxima de 89°F. Vientos del sur de 10 a 15 mph con ráfagas de hasta 25 mph. Probabilidad de lluvia: 70%.

Esta noche, mayormente nublado con lluvias frecuentes y tormentas aisladas. Mínima de 81°F (27°C). Vientos del sur de 10 a 15 mph con ráfagas de hasta 20 mph. Probabilidad de lluvia: 70%.

El lunes, mayormente nublado con tormentas aisladas. Lluvias dispersas en la mañana y más frecuentes en la tarde. Temperatura máxima cerca de 90°F, bajando levemente en la tarde. Vientos del sur de 10 a 15 mph con ráfagas de hasta 20 mph. Probabilidad de lluvia: 60%.