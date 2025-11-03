Equipo Norte remonta y gana Juego de Estrellas de la COLICEBA

CEIBA – El Equipo Norte remontó con seis carreras en la séptima entrada para vencer 8-7 al Equipo Sur el domingo en el Juego de Estrellas 2025-26 de la COLICEBA, celebrado en el Estadio Nito Cortijo.

Corcino, de los Guapos de Dorado, conectó un cuadrangular de tres carreras para empatar el marcador 7-7 en el séptimo episodio. “Cita”, fue reconocido como el Jugador Más Valioso del evento.

El Norte tomó la ventaja definitiva en la octava entrada con un sencillo de Fernando Amaro que impulsó a José Layer desde la segunda base. Nelson Rodríguez se apuntó la victoria y Jahir Pérez cerró con tres ponches.

Por el Sur, Aldemar Burgos remolcó tres carreras. Rafael Díaz impulsó dos por el Norte y Kerby Camacho conectó un cuadrangular. Camacho ganó además la competencia de tiro a segunda base, mientras Jaime Ortiz dominó el derby de jonrones con cuatro cuadrangulares.

El evento fue dedicado a los exjugadores Edwin Cuadrado y Jimmy Figueroa. Los reconocimientos fueron entregados por Sandrelly Córdova, Efraín García y Ramón Meléndez.