lunes

noviembre 03, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Equipo Norte remonta y gana Juego de Estrellas de la COLICEBA

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 119

CEIBA – El Equipo Norte remontó con seis carreras en la séptima entrada para vencer 8-7 al Equipo Sur el domingo en el Juego de Estrellas 2025-26 de la COLICEBA, celebrado en el Estadio Nito Cortijo.

Corcino, de los Guapos de Dorado, conectó un cuadrangular de tres carreras para empatar el marcador 7-7 en el séptimo episodio. “Cita”, fue reconocido como el Jugador Más Valioso del evento.

El Norte tomó la ventaja definitiva en la octava entrada con un sencillo de Fernando Amaro que impulsó a José Layer desde la segunda base. Nelson Rodríguez se apuntó la victoria y Jahir Pérez cerró con tres ponches.

Por el Sur, Aldemar Burgos remolcó tres carreras. Rafael Díaz impulsó dos por el Norte y Kerby Camacho conectó un cuadrangular. Camacho ganó además la competencia de tiro a segunda base, mientras Jaime Ortiz dominó el derby de jonrones con cuatro cuadrangulares.

El evento fue dedicado a los exjugadores Edwin Cuadrado y Jimmy Figueroa. Los reconocimientos fueron entregados por Sandrelly Córdova, Efraín García y Ramón Meléndez.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 640

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
7

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: