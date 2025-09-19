viernes

Equipo de la Coliceba de Ceiba recibe uniformes

(Foto/Suministrada)
CEIBA – El municipio de Ceiba entregó oficialmente los uniformes al equipo, Marlins de Ceiba, quienes representarán al pueblo en la Confederación de la Liga Central de Béisbol Aficionado (Coliceba).

La ceremonia se llevó a cabo en la antesala de la nueva temporada deportiva, con la participación del alcalde Samuel Rivera Báez, quien reafirmó su compromiso con el desarrollo del deporte en la comunidad y el apoderado del equipo Samuel Amaro.

El primer partido de la temporada se jugará este sábado, en el Estadio Nito Cortijo de Ceiba, donde los fanáticos podrán disfrutar del talento local y apoyar a su equipo en el inicio de lo que promete ser una gran campaña.

“… hacemos entrega de estos uniformes con mucho orgullo, porque más allá de vestir a un equipo, simbolizan la unidad y la pasión de todo un pueblo”, dijo el alcalde. “El deporte nos une como familia y nos da razones para celebrar lo mejor de Ceiba. Los invito a todos a llenar las gradas y respaldar a nuestros muchachos desde el primer juego”.

El equipo ceibeño se declara listo para enfrentar la temporada y dar lo mejor de sí en el terreno de juego.

 

Edición Impresa

Edición 634

Edición Especial

