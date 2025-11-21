viernes

Envejecientes de Ceiba celebran su puertorriqueñidad con orgullo y alegría

(Foto/Suministrada)
CEIBA – El Centro de Edad Avanzada Narciso Matta del Municipio de Ceiba celebró con gran entusiasmo el Día de la Puertorriqueñidad, una actividad dedicada a exaltar las tradiciones, sabores y música que caracterizan la cultura puertorriqueña.

Los participantes disfrutaron de un ambiente lleno de color y alegría, luciendo atuendos tradicionales de jíbaros y jibaritas, mientras compartían un almuerzo especial compuesto por platos típicos de la gastronomía puertorriqueña. La celebración se llenó de ritmo con una animada parranda ofrecida por la Academia de Béisbol IBAH, que puso a cantar y bailar a todos los presentes.

La directora del Centro de Edad Avanzada, María Gómez, destacó la importancia de esta iniciativa para el bienestar emocional de los adultos mayores. “Celebrar nuestra puertorriqueñidad es una forma de fortalecer la identidad cultural y, al mismo tiempo, brindar momentos de alegría y unión a nuestros participantes. Cada sonrisa que vemos en ellos demuestra que actividades como esta valen la pena”, expresó.

El centro provee servicios diurnos a adultos mayores del pueblo. Actualmente, cuenta con cerca de 150 participantes, una parte de ellos recibe asistencia de alimentos en sus hogares y la otra visita el centro donde reciben múltiples actividades recreativas, deportivas y culturales. Además, cuentan con servicios de salud y servicios de alimentos. Los interesados en información sobre el centro pueden comunicarse al 787-885-2180, extensiones 202 y 204.

 

