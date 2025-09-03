miércoles

septiembre 03, 2025

Entregan títulos de propiedad a trece familias en Canóvanas

(Foto/Suministrada)
CANÓVANAS – Un total de trece familias del municipio de Canóvanas recibieron el martes, 2 de septiembre, los títulos de propiedad de sus residencias.

La entrega se formalizó en un evento que contó con la presencia de la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto; la gobernadora, Jennifer González Colón; y la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.

Según informó la alcaldesa Soto, la obtención de este documento representa para los beneficiarios la seguridad de un techo, estabilidad para sus familias y la certeza de heredar un patrimonio a futuras generaciones.

Soto añadió que la administración municipal continúa las gestiones para que los ciudadanos tengan acceso a oportunidades.

