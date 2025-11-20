Entregan nuevos equipos a la Gerencia de Seguridad de Carolina

CAROLINA – El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, anunció una nueva inversión en equipo especializado para fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta de la Gerencia de Seguridad del municipio de Carolina, con una inversión total de $815,740.70.

“Continuamos actualizando los sistemas de seguridad municipal para hacerlos más eficientes. En Carolina, nuestra prioridad es proteger la vida y la seguridad de nuestros ciudadanos, y por eso invertimos tanto en tecnología de avanzada como en las herramientas necesarias para apoyar la labor de nuestros policías, bomberos, rescatistas y personal de emergencia”, expresó Aponte Dalmau.

La Policía Municipal de Carolina adquirió equipos ascendientes a $376,534.00. La mayor inversión correspondió a la adquisición de un simulador virtual de entrenamiento policial, con un costo de $247,044.00, sufragados mediante fondos federales provenientes del Homeland Security Grant Program (HSGP).

El avanzado sistema ofrece escenarios inmersivos en 180 grados que reproducen intervenciones reales de alto riesgo, tales como escalamiento, uso de fuerza, manejo de crisis y control con dispositivos como el taser. Con este recurso, los agentes podrán perfeccionar sus destrezas de tiro, evaluar reacciones bajo presión y practicar estrategias para salvaguardar vidas en situaciones críticas.

Otros de los equipos adquiridos para la Policía Municipal incluyen 12 baterías EcoFlow Delta Pro 3, con placas solares y transfer switches para garantizar energía de respaldo en las estaciones policiacas durante emergencias, con una inversión municipal de $71,393.00. Además, se adquirió un vehículo Kawasaki Mule 2025, Pro-4010 4×4, valorado en $19,469.00, y una pickup Dodge RAM 2025, 1500 Tradesman “Police Package” a un costo de $38,628.00. Según se destacó, estos vehículos reforzarán las labores de patrullaje en la zona costera y en áreas de difícil acceso.

El Departamento de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres también recibió nuevos equipos, a un costo de $245,931.70, destinados a optimizar las operaciones de rescate, respuesta y salvamento en toda la ciudad.

Entre los recursos entregados se destacan equipo de protección balística (cascos y chalecos a prueba de balas) para el personal de primera respuesta por $11,559.90; dos camillas especializadas para rescate en espacios confinados a un costo de $9,390.00; herramientas manuales para entrada forzosa tras una inversión de $8,395.00; 10 radios portátiles VHF y UHF que mejoran la comunicación inter agencial por $20,330.00; bultos para transporte de equipo médico a un costo de $6,218.80; y bolsas de aire para levantar cargas pesadas en escenarios de emergencia mediante una inversión de $12,995.00. Además, ahora cuentan con un nuevo camión y plataforma de arrastre tras una inversión de $105,283.00; y una Van Transit, a un costo de $71,760.00.

De este modo, los rescatistas municipales cuentan con herramientas más seguras, modernas y versátiles que les permitirán responder de manera más efectiva a situaciones críticas, accidentes o desastres naturales.

Por su parte, el Departamento de Bomberos recibió un Trailer de Foam que fue adquirido a un costo de $139,995.00 mediante fondos del State Homeland Security Grant Program (SHSP). Este equipo está diseñado para transportar dos tanques tipo ‘tote’ de 275 galones cada uno y funciona como una unidad de respuesta portátil equipada con un agente extintor especializado para combatir incendios resistentes a las operaciones tradicionales con agua.

Su uso estará dirigido principalmente a situaciones de emergencia relacionadas con terrorismo y bioterrorismo y cuenta con una amplia gama de equipos complementarios que fortalecen su funcionalidad, entre ellos dos tanques F500 encapsuladores; válvulas tipo “Gated Y” de distintas dimensiones; pisteros Quadrafog y Bubble con capacidad de 20 a 125 GPM; mangas doble forro de 1.5” x 50’; un kit Transformer Piercing Nozzle Deluxe con conexión 1.5 NH; llaves tipo “spanner wrench”; así como adaptadores y reductores de diversas medidas.

Mientras, a un costo de $53,280.00, el Centro de Servicios Integrados de Seguridad y Tecnología Virtual cuenta con un Sistema de Lectura de Tablillas (LPR), compuesto por 12 cámaras ubicadas estratégicamente en las principales avenidas del centro urbano, la avenida Isla Verde y en los límites jurisdiccionales con San Juan, Trujillo Alto y Canóvanas. Este sistema permite identificar vehículos hurtados, detectar marbetes vencidos y apoyar las labores de vigilancia e investigación de la policía municipal, fortaleciendo así la seguridad y el control en todo el territorio carolinense.

“La nueva flota vehicular, las baterías de respaldo y el simulador virtual, así como el resto de los materiales adquiridos, nos colocan a la vanguardia en el manejo de emergencias, prevención del crimen y en la preparación de nuestro personal en términos generales. Estamos brindando a nuestros oficiales, no solo el equipo, sino también la capacitación y la confianza para enfrentar los retos de la seguridad pública de manera responsable y efectiva”, añadió el primer ejecutivo municipal.

Esta iniciativa busca fortalecer la labor de la Gerencia de Seguridad, dependencia que integra a la Policía, el Cuerpo de Bomberos y Manejo de Emergencias municipales, bajo la filosofía de Carolina Segura y en Paz. Como parte de este modelo, la ciudadanía carolinense cuenta con un número único de acceso (787-769-4000) que garantiza ayuda inmediata las 24 horas del día ante cualquier eventualidad.