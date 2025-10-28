CAROLINA – Luego de que oficialmente concluyera la fase de construcción de la Torre Médica San Fernando en el Centro Urbano de Carolina, el alcalde de la Ciudad, José Carlos Aponte visitó el espacio para entregar las llaves de sus locales a los ocupantes de los espacios de oficinas médicas y servicios de salud especializada. El nuevo edificio interconecta los servicios hospitalarios del Doctors’ Center Hospital San Fernando de la Carolina con los servicios médicos suplementarios de los especialistas que se instalarán en la Torre.

La Torre Médica San Fernando se construyó gracias a la inversión de $26 millones que realizó el Municipio. El edificio de seis niveles cuenta con un primer nivel de 4,101 pies cuadrados de área comercial, donde ya operan el restaurante Butaque y Premium Pharmacy.

En el primer nivel estarán también los servicios del Dr. Vincent Rodríguez, especialista en urología. Los restantes cinco niveles cuentan con 24,653 pies cuadrados para el área de oficinas médicas, para un total de 28,754 pies cuadrados. El diseño ofrece espacios modernos para médicos de diversas especialidades y además cuenta con un cómodo estacionamiento multipisos para 158 vehículos.

La nueva Torre Médica tendrá: Spine Center con grupo ortopédico especializado en atender condiciones de la columna vertebral, cirugía general, cardiología, cardiología intervencional, endocrinología, dermatología, gastroenterología, reumatología, pediatría, medicina interna, ortopedia, neumología, entre otros.

“Ciertamente, estamos contribuyendo a mejorar la atención de recuperación, rehabilitación, y prevención de enfermedades al tiempo que ampliamos las opciones de consultas de alta especialidad y de cuidado a la salud de los carolinenses y de las personas de pueblos vecinos que también se benefician de los servicios que brindará la Torre Médica San Fernando. A esto le sumamos la importante creación de empleos relacionados con la salud que la apertura de sus oficinas significa, a la vez que estamos dándole un espacio a los médicos especialistas con la comodidad que implica el estar conectados directamente con el hospital. Queremos promover la retención de especialistas y médicos residentes, creando un distrito de atención a la salud centrada en la continuidad de servicios”, explicó el primer ejecutivo carolinense.

La torre médica tiene su cisterna para suplir agua a todos los espacios, tanto comerciales como las áreas de oficinas, así como un generador de emergencia de 800 KVA, para cuando falle el sistema de energía, sobre todo en caso de un evento mayor como un fenómeno atmosférico. Se espera que para inicio del año próximo las oficinas médicas y de servicios de salud comiencen a recibir a sus pacientes.