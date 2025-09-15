CEIBA – Conexión Laboral Área Local Noreste realizó la entrega oficial de cheques a los jóvenes que participaron en el Programa de Verano 2025, una iniciativa desarrollada bajo la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés).

El programa, dirigido a jóvenes entre las edades de 14 a 17 años, les brindó la oportunidad de obtener experiencia laboral significativa durante el verano. Cada participante completó 80 horas de trabajo en distintas dependencias de los municipios de Ceiba, Canóvanas, Loíza, Luquillo, Río Grande, Fajardo, Naguabo, Vieques y Culebra, así como en empresas privadas que se unieron a esta iniciativa, incluyendo panaderías, farmacias, un centro agrícola, gimnasio y un colegio privado.

Durante la actividad, el alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, se unió al director ejecutivo de Conexión Laboral Área Local Noreste, Luis A. Cruz Gerena, para hacer entrega de los cheques a los jóvenes. Ambos destacaron la importancia de este tipo de programas en el desarrollo académico, profesional y personal de la juventud.

“Este programa no solo les ofrece una primera experiencia laboral, a algunos de estos jóvenes, sino que también les enseña responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo y otras destrezas que son clave para el futuro,” expresó Cruz Gerena. “Estamos sembrando en estos jóvenes la semilla de un mejor mañana. Conexión Laboral está comprometido con proveer oportunidades reales de crecimiento a nuestra juventud”, añadió.

Por su parte, el alcalde ceibeño mostró su apoyo al programa. “Nos sentimos orgullosos de ver a nuestros jóvenes dar el paso hacia el desarrollo profesional. Continuaremos respaldando iniciativas como esta que promueven la formación integral y la autosuficiencia”.

Además de su experiencia práctica, los jóvenes también participaron en una serie de talleres de capacitación enfocados en temas como liderazgo, madurez en el empleo, conceptos financieros y exploración de estudios postsecundarios.

El Programa de Verano forma parte de los servicios que ofrece Conexión Laboral bajo la Ley WIOA, la cual tiene como objetivo preparar a los jóvenes para ingresar exitosamente al mundo laboral mediante experiencias prácticas, formación ocupacional y apoyo educativo.

Conexión Laboral Área Local Noreste agradece a todas las entidades públicas y privadas que colaboraron en esta edición del programa, reafirmando su compromiso con el desarrollo socioeconómico y educativo de la región.