martes

agosto 26, 2025

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Enmascarados roban motoras de establecimiento en Carolina

(Foto/Archivo)
  Visitas: 2

CAROLINA – La Policía investiga un robo reportado a las 8:44 de la noche del lunes, en el establecimiento Generator and More en el centro comercial Plaza Carolina, en Carolina.

Según informó la querellante, de 24 años, empleada del local, tres individuos enmascarados y armados anunciaron el robo y mediante intimidación lograron apropiarse de tres (3) motoras de exhibición.  Con un valor total de 35 mil dólares.

Posteriormente, personal de la División de Inteligencia, en unión a las unidades investigativas, lograron recuperar dos de las motoras en el barrio Las Cuevas, en Loíza. La tercera motora fue abandonada por los asaltantes en la entrada del establecimiento Capri.

Además, en el área se ocupó una guagua Kia Sportage, color blanco, tablilla JIC-431, la cual figuraba como hurtada mediante apropiación ilegal, en el área de Loíza, y que se presume fue utilizada por los sospechosos para cometer el delito.

El agente Eduardo Santos, adscrito a la División de Robo, se hizo a cargo de la investigación.

Boletín de

Noticias

