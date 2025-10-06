lunes

octubre 06, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Enfermera sufre accidente por exceso de trabajo en Carolina

(Fotos/Suministradas)
  • Visitas: 150

CAROLINA – Una joven enfermera llamada Jeira Negrón Román, de 22 años, sufrió un accidente en la noche del domingo en Carolina al quedarse dormida mientras conducía de regreso a su hogar tras terminar un turno de trabajo con 17 pacientes en el Hospital Universitario de Adultos en Centro Médico, Río Piedras.

Además, había estado estudiando para su maestría ese mismo día. El exceso de trabajo y el cansancio fueron señalados como causas principales del accidente por el portavoz de la comunidad de enfermeros, Juan C. Del Valle, quien denunció la sobrecarga laboral que enfrentan estos profesionales en Puerto Rico.

Como resultado del impacto, la enfermera está hospitalizada en condición de cuidado, con heridas en el rostro y fracturas de costillas, según informaron sus familiares.

El caso destaca la preocupación por la explotación laboral en el sector salud y la urgente necesidad de atender el bienestar de los enfermeros y enfermeras en la isla.

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 636

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
273

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: