Enfermera sufre accidente por exceso de trabajo en Carolina

CAROLINA – Una joven enfermera llamada Jeira Negrón Román, de 22 años, sufrió un accidente en la noche del domingo en Carolina al quedarse dormida mientras conducía de regreso a su hogar tras terminar un turno de trabajo con 17 pacientes en el Hospital Universitario de Adultos en Centro Médico, Río Piedras.

Además, había estado estudiando para su maestría ese mismo día. El exceso de trabajo y el cansancio fueron señalados como causas principales del accidente por el portavoz de la comunidad de enfermeros, Juan C. Del Valle, quien denunció la sobrecarga laboral que enfrentan estos profesionales en Puerto Rico.

Como resultado del impacto, la enfermera está hospitalizada en condición de cuidado, con heridas en el rostro y fracturas de costillas, según informaron sus familiares.

El caso destaca la preocupación por la explotación laboral en el sector salud y la urgente necesidad de atender el bienestar de los enfermeros y enfermeras en la isla.