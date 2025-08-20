Encuentran a dos hombres con múltiples heridas de arma blanca en Trujillo Alto

TRUJILLO ALTO – Dos hombres resultaron con múltiples heridas de arma blanca en un incidente reportado a las 9:52 de la noche del martes, en el centro comercial Plaza Trujillo frente a un restaurante de comida rápida en Trujillo Alto.

Según el reporte preliminar, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre un incidente con arma blanca en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron a dos hombres con múltiples heridas cortantes en diferentes partes del cuerpo.

Fueron atendidos por paramédicos en la escena y posteriormente transportados a un hospital. Al momento, no han sido identificados y se desconoce su condición de salud.

Agentes de la División de Agresiones del área de Carolina investigan.