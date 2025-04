“Enamora2”, la nueva canción de Fer Ariza que celebra el amor verdadero

El talentoso cantante y compositor colombiano Fer Ariza lanza su nuevo sencillo “Enamora2”, una emotiva canción que rinde homenaje al amor de su vida: su esposa. Inspirado en su historia personal, este tema es una expresión sincera de gratitud y amor hacia la mujer que estuvo a su lado en los momentos más difíciles de su carrera.

“Está dedicado 100% a mi esposa, es una canción que relata de la manera más transparente el amor que tengo por ella. Ha sido la mujer que Dios me regaló y me siento muy privilegiado de tenerla a mi lado”, expresó Fer Ariza sobre este lanzamiento.

“Enamora2” es una canción de género urbano tropical que fusiona ritmos modernos con un mensaje positivo sobre el amor verdadero. Fue escrita por el propio Fer Ariza junto a su amigo y productor Done Music, con quien trabajó en la composición y producción del tema en Medellín, Colombia. La mezcla estuvo a cargo de Glass Rules (El Dream Team) y la masterización fue realizada por Kevin Peterson, garantizando una calidad sonora excepcional.

El videoclip de “Enamora2” fue grabado en Medellín, Colombia, bajo la dirección de Sebastián Correa. Fer Ariza quiso que el video reflejara la autenticidad y sencillez del amor verdadero, alejándose de producciones artificiales. “Quería un video lo más orgánico posible, sin pretensiones ni guiones elaborados, solo mostrando la esencia de lo que realmente significa amar a alguien”, comentó el artista.

Su esposa, quien es la protagonista del video, expresó lo que significó para ella esta experiencia: “Cuando Fer me dedicó esta canción, ¡me sentí súper feliz! Es una mezcla de emociones que no puedo describir. Cada vez que la escucho, me hace recordar lo fuerte que es nuestro amor y lo afortunada que soy de tenerlo a mi lado. Me encanta saber que, a pesar de los altibajos, siempre estamos ahí el uno para el otro. Es como si nuestro amor tuviera su propia banda sonora, ¡y no puedo esperar a escuchar las próximas canciones que vendrán!”

También compartió lo que representó para ella ser parte del videoclip: “Ser la protagonista del video significa mucho para mí. Es como si Fer estuviera diciendo al mundo que soy la persona más importante en su vida y que nuestra historia es única y especial. Me hace sentir valorada y querida de una manera que no se puede expresar solo con palabras. Es un momento que guardaré en mi corazón para siempre”.

A través de esta canción, Fer Ariza envía un mensaje claro: “Se vale creer en el amor. El amor es el lenguaje universal más importante que tenemos para comunicarnos en la sociedad y no podemos permitir que se muera o que no se le dé tanta importancia. Todos queremos envejecer con alguien, todos queremos que nos den cariño. El punto es saber escoger a la persona ideal, y aunque es complejo, se puede”.

Fer Ariza ha estado promoviendo su música en diversos países, consolidando su impacto a nivel internacional con una gira de medios en Ecuador, Perú, Estados Unidos (Miami), España, Colombia y México. Con una carrera en ascenso y un estilo auténtico, el artista ha logrado conectar con audiencias de distintos rincones del mundo.

Sus temas han logrado posicionarse en las principales listas de música latina. Su sencillo “Dos Personalidades” alcanzó el Top 25 del Latin Airplay de Billboard, mientras que su éxito más reciente, “Sorneros”, se ha convertido en un fenómeno radial en Colombia, Puerto Rico, Ecuador, México y Perú, logrando posicionarse en los primeros lugares de la radio.