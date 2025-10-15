En el Día Mundial de la Psoriasis: Llamado a detener el efecto dominó de las comorbilidades

SAN JUAN – Bajo el lema “Detener el efecto dominó”, este año el Día Mundial de la Psoriasis pone de relieve la relación de esta condición con otras enfermedades, conocidas como comorbilidades, que afectan la calidad de vida de quienes la padecen. Estudios han demostrado que la psoriasis está vinculada a enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, artritis psoriásica, trastornos mentales, entre otros retos de salud. En el marco de la celebración del 15 aniversario, la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis (APAPP) realizará la actividad educativa Detener el efecto dominó, con el fin de brindar herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Este evento educativo se llevará a cabo el sábado, 25 de octubre de 2025, de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, y será libre de costo.

“En APAPP, y a nivel global, con motivo del Día Mundial de la Psoriasis, que se conmemora cada 29 de octubre, y en el marco de nuestro 15 aniversario, queremos destacar la importancia de detener el efecto dominó que la psoriasis puede generar en la salud de los pacientes. Esta enfermedad no solo afecta la piel, sino que también está asociada a otras condiciones, como enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico y trastornos mentales, entre ellos la ansiedad y la depresión, que impactan significativamente la calidad de vida. Nuestro objetivo es informar, educar y empoderar a los pacientes para que puedan enfrentar estas comorbilidades de manera integral y mejorar su bienestar general”, explicó Leticia López, directora ejecutiva de APAPP.

La jornada educativa incluirá una variada agenda de talleres y actividades dirigidas tanto a pacientes como al público general. Entre ellos se destacan: Enfermedad psoriásica y comorbilidades, a cargo de la dermatóloga, doctora Zelma Chiesa de Penn Medicine, cuyo trabajo clínico y de investigación se centra en enfermedades inflamatorias de la piel, incluyendo psoriasis y dermatitis atópica, y en las comorbilidades asociadas con estas condiciones. La doctora Chiesa ha participado como investigadora principal en ensayos clínicos y ha recibido financiamiento de entidades como el NIH, la National Psoriasis Foundation, la Women’s Dermatological Society y la Dermatology Foundation.

También se ofrecerán las conferencias Artritis psoriásica y comorbilidades, a cargo de la doctora Amarilys De Jesús, reumatóloga; El duelo emocional de vivir con enfermedad psoriásica, presentado por la doctora María de Lourdes Ferrer, consejera profesional licenciada; el Estudio exploratorio de Psoriasis en Puerto Rico, por el bioestadístico Jorge Díaz; y Alimentación fuera de casa, con la nutricionista licenciada Lyliana Figueroa. Además, se llevarán a cabo los talleres Escribir para sanar: la escritura como herramienta de vida, por la autora Mayra Ortiz, y Detén el efecto dominó, a cargo del equipo de APAPP. Los asistentes también podrán acceder a una clínica dermatológica, visitar el área de exhibidores y mesas informativas de diversas agencias, organizaciones y empresas relacionadas con la salud, y disfrutar del cierre artístico con la comedia del personaje “Chupi”, interpretado por el actor Juan Reinaldo Jaime “Rosko Jaime”.

Los espacios son limitados. Los interesados en participar pueden registrarse enviando un mensaje de texto al 787-376-7604 o escribiendo al correo electrónico psoriasispr@gmail.com. El evento también se transmitirá a través de las plataformas de Facebook y YouTube bajo el nombre APAPPsoriasis.

“Como organización fundada por pacientes para pacientes, nuestro propósito sigue siendo brindar educación, apoyo y herramientas que permitan enfrentar la psoriasis de manera integral, mejorar la calidad de vida de quienes la padecen, abogar por sus derechos y promover políticas públicas que respondan a sus necesidades”, añadió la directora ejecutiva de APAPP.

Para más información pueden acceder a la página de APAPP en Facebook, Instagram y Twitter APAPPsoriasis.